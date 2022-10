LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga: Umfangreiche Galactic Edition angekündigt

Warner Bros. Games gibt bekannt, dass LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga mit dem ersten Platz beim Deutscher Kindersoftwarepreis TOMMI in der Kategorie Jugendpreis (USK 12) ausgezeichnet wurde.

Der Deutsche Kindersoftwarepreis TOMMI zeichnet seit 2002 jährlich hochwertige digitale Spiele und Bildungsangebote für Kinder aus und macht sie einem größeren Publikum bekannt.

Damit geht der Erfolg von LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga weiter, nachdem es bereits mit dem Game Sales Award in Platin von Game – Verband der deutschen Games-Branche für 200.000 verkauften Einheiten im April ausgezeichnet wurde. Weltweit erreichte das Spiel den bisher größten Start eines LEGO-Spiels mit mehr als drei Millionen verkauften Einheiten.

Mit der „Galactic Edition“ erscheint am 01. November 2022 digital die neueste Edition des Spiels für Xbox Series X|S Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Eine physische Version wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht erhältlich sein.

Die Galactic Edition wird sechs neue Packs in der Charakter-Kollektion 2 enthalten: Star Wars: Andor, das LEGO Star Wars: Summer Vacation-TV-Spezial, Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Star Wars: The Book of Boba Fett, Star Wars: Rebels und Star Wars: The Clone Wars.

All diese Packs fügen insgesamt dreißig spielbare Charaktere zum Spiel hinzu. Zusätzlich dazu stehen auch die sieben Packs der ursprünglichen Charakter-Kollektion zur Verfügung: The Mandalorian Staffel 1, Solo: A Star Wars Story, The Classic Characters, The Trooper Pack, Rogue One: A Star Wars Story, The Mandalorian Staffel 2 und The Bad Batch.

Spielerinnen und Spieler, die das Spiel digital erwerben, schalten zudem auch den klassischen Obi-Wan Kenobi als spielbaren Charakter frei, der nicht separat erhältlich sein wird.