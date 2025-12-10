LEGO Voyagers: Crossplay-Update verbindet jetzt alle Plattformen

LEGO Voyagers hat ein bedeutendes Update erhalten, das das Spielerlebnis für euch spürbar erweitert. Mit dem neuen Crossplay-Feature könnt ihr nun plattformübergreifend miteinander spielen und eure Abenteuer unabhängig davon fortsetzen, auf welchem System eure Freunde unterwegs sind.

Die Einführung von Crossplay sowie dem Friend’s Pass sorgt dafür, dass ihr unkompliziert gemeinsame Missionen starten, euch zusammenschließen und Inhalte teilen könnt, ohne an eine bestimmte Hardware gebunden zu sein. Diese Neuerung stärkt die soziale Komponente des Spiels und erleichtert es euch, eine gemeinsame LEGO-Erkundungstour zu erleben.

Gleichzeitig hat das Spiel seinen offiziellen Release auf Xbox Series X|S gefeiert. LEGO Voyagers ist damit auf der aktuellen Microsoft-Konsole vollständig verfügbar und präsentiert sich in optimierter technischer Form. Für euch bedeutet das eine stabile Performance, kurze Ladezeiten und die Möglichkeit, die neue Crossplay-Funktion sofort zu nutzen. LEGO Voyagers setzt damit einen weiteren Schritt in Richtung moderner Multiplayer-Standards und erweitert seine Reichweite über sämtliche unterstützten Plattformen hinweg.