LEGO Voyagers: Crossplay-Update verbindet jetzt alle Plattformen

LEGO Voyagers hat ein bedeutendes Update erhalten, das das Spielerlebnis für euch spürbar erweitert. Mit dem neuen Crossplay-Feature könnt ihr nun plattformübergreifend miteinander spielen und eure Abenteuer unabhängig davon fortsetzen, auf welchem System eure Freunde unterwegs sind.
Die Einführung von Crossplay sowie dem Friend’s Pass sorgt dafür, dass ihr unkompliziert gemeinsame Missionen starten, euch zusammenschließen und Inhalte teilen könnt, ohne an eine bestimmte Hardware gebunden zu sein. Diese Neuerung stärkt die soziale Komponente des Spiels und erleichtert es euch, eine gemeinsame LEGO-Erkundungstour zu erleben.
Gleichzeitig hat das Spiel seinen offiziellen Release auf Xbox Series X|S gefeiert. LEGO Voyagers ist damit auf der aktuellen Microsoft-Konsole vollständig verfügbar und präsentiert sich in optimierter technischer Form. Für euch bedeutet das eine stabile Performance, kurze Ladezeiten und die Möglichkeit, die neue Crossplay-Funktion sofort zu nutzen. LEGO Voyagers setzt damit einen weiteren Schritt in Richtung moderner Multiplayer-Standards und erweitert seine Reichweite über sämtliche unterstützten Plattformen hinweg.
Auch hier ist es bei mir wie mit The Alters: Ich habe das Spiel ausgelassen, aber kostenlose DLCs sind eine feine Sache.
Lego war nie mein Ding bei Videospielen, freut mich trotzdem, dass sie Crossplay implementiert haben, dann jeder zusammen zocken.
Lego als Spiel ist nicht so meins aber trotzdem schöne Sache
Lego mit den Kids und bald auch Enkeln zu zocken ist genial.Zudem gefällt mir das Crossplay definitiv, denn wir sind Gamer, egal auf welchem Gerät und dann gegen/mit anderen zocken zu können ist für mich der richtige Weg.
Crossplay ist eine feine Sache, freue mich immer wenn dies ermöglicht wird.
Ich mag auch Crossplay, zwecks der Gemeinschaft und „barrierefrei“ mit Freunden zocken können.
Das wäre was für die Regierung, dann könnte sie mit ihrem Neffen zocken…mal gucken vielleicht passt das ja noch unter den Baum (der auch erst noch gefunden werden will und dann wohl größer ausfallen könnte 🙈😂)
Bis auf Lego Party, das ich mir für die Switch geholt habe, kann ich mit Lego Spielen nicht viel anfangen. Star Wars habe ich mal eine Zeitlang gespielt, dann aber auch wieder abgebrochen.