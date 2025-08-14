LEGO Voyagers: Im September geht’s los

Am 15. September 2025 erscheint das neue Spiel LEGO Voyagers von Light Brick Studio, dem Entwickler von LEGO Builder’s Journey.

Das Spiel wird für Xbox Series X/S, PlayStation 4 und 5, PC sowie Nintendo Switch veröffentlicht. Bei LEGO Voyagers handelt es sich um ein kooperatives Abenteuer, das ausschließlich im Zwei-Spieler-Modus gespielt werden kann. Ihr könnt entweder lokal auf einem Bildschirm oder online gemeinsam spielen.

Im Spiel steuert ihr zwei LEGO-Bricks, die sich durch Interaktion mit der Umgebung weiterentwickeln. Ziel ist es, ein verlassenes Raumschiff zu retten, indem ihr gemeinsam Rätsel löst und kreative Konstruktionen baut. Die Spielmechanik basiert auf dem Zusammenfügen von LEGO-Steinen, um Hindernisse zu überwinden und neue Wege zu erschließen. Die gesamte Spielwelt besteht aus LEGO-Elementen und wird durch eine atmosphärische, nonverbale Erzählweise ergänzt.

LEGO Voyagers legt besonderen Wert auf Zusammenarbeit und Kreativität. Ein integriertes Friend-Pass-System ermöglicht es euch, gemeinsam zu spielen, auch wenn nur einer von euch das Spiel besitzt. Visuell orientiert sich das Spiel an aktuellen LEGO-Titeln und bietet eine ruhige, erzählerische Spielerfahrung. Weitere Infos gibt es hier.