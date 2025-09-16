LEGO Voyagers: Launch-Trailer zum Koop-Klötzchen-Spiel

7 Autor: , in News / LEGO Voyagers
Image: Annapurna Interactive

Schaut euch hier den neuen Launch-Trailer zu LEGO Voyagers an!

Light Brick Studio, Annapurna Interactive und die LEGO Gruppe haben LEGO Voyagers veröffentlicht, ein kreatives Koop-Abenteuer.

LEGO Voyagers ist ab sofort für 24,99 $ auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC über Steam und Epic Games Store erhältlich und ist Steam Deck verifiziert.

7 Kommentare Added

  1. Rotten 70405 XP Tastenakrobat Level 1 | 16.09.2025 - 10:24 Uhr

    Is schon auf der Liste, wird noch geholt 😅✌🏻 fand den Vorgänger och schon top 🐙

    0
  2. Chicko90 21555 XP Nasenbohrer Level 1 | 16.09.2025 - 10:24 Uhr

    Sieht ganz nett aus 🙂 ich mag die meisten Lego Spiele und die machen auch eine menge Spaß aber ohne bekannte Franchise (Star Wars, Batman, Indianer Jones usw.) wird es irgendwie schwer, weil die beiden Figuren irgendwie etwas langweilig sind und hier das besondere etwas fehlt.

    Aber wahrscheinlich geht das eher in die Richtung Knobel bzw. Denkspiel und da würde es weniger eine Rolle spielen.

    1
  3. strahlesohn 1340 XP Beginner Level 1 | 16.09.2025 - 11:21 Uhr

    Schöne Sache: LEGO Voyagers setzt voll auf Co-Op, mit Friend Pass-Support und viel Liebe zum Detail in den LEGO-Welten. Für Rätsel-Fans und Lego-Liebhaber könnte das echt ein Highlight werden.

    0
  4. FaMe 147305 XP Master-at-Arms Gold | 16.09.2025 - 11:56 Uhr

    Oh! Das hatte ich gar nicht auf dem Radar. landet direkt auf meiner Wunschliste. Koop ist immer super!

    0

