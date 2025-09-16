LEGO Voyagers: Launch-Trailer zum Koop-Klötzchen-Spiel

Schaut euch hier den neuen Launch-Trailer zu LEGO Voyagers an!

Light Brick Studio, Annapurna Interactive und die LEGO Gruppe haben LEGO Voyagers veröffentlicht, ein kreatives Koop-Abenteuer.

LEGO Voyagers ist ab sofort für 24,99 $ auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC über Steam und Epic Games Store erhältlich und ist Steam Deck verifiziert.