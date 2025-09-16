LEGO Voyagers: Launch-Trailer zum Koop-Klötzchen-Spiel

Light Brick Studio, Annapurna Interactive und die LEGO Gruppe haben LEGO Voyagers veröffentlicht, ein kreatives Koop-Abenteuer.
LEGO Voyagers ist ab sofort für 24,99 $ auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC über Steam und Epic Games Store erhältlich und ist Steam Deck verifiziert.
Is schon auf der Liste, wird noch geholt 😅✌🏻 fand den Vorgänger och schon top 🐙
Sieht ganz nett aus 🙂 ich mag die meisten Lego Spiele und die machen auch eine menge Spaß aber ohne bekannte Franchise (Star Wars, Batman, Indianer Jones usw.) wird es irgendwie schwer, weil die beiden Figuren irgendwie etwas langweilig sind und hier das besondere etwas fehlt.
Aber wahrscheinlich geht das eher in die Richtung Knobel bzw. Denkspiel und da würde es weniger eine Rolle spielen.
Schöne Sache: LEGO Voyagers setzt voll auf Co-Op, mit Friend Pass-Support und viel Liebe zum Detail in den LEGO-Welten. Für Rätsel-Fans und Lego-Liebhaber könnte das echt ein Highlight werden.
Oh! Das hatte ich gar nicht auf dem Radar. landet direkt auf meiner Wunschliste. Koop ist immer super!
Lego Spiele hatten ja schon immer Koop.. leider nur Couch Koop
daher stellt sich mir hier die Frage, auch Online Koop ?
Laut MS Store wäre das so 🙂
Ist nicht mein Fall, dennoch ein gutes Familienspiel.