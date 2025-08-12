LEGO: Neues Batman-Spiel in Arbeit laut Gerücht

Laut einem neuen Gerücht ist aktuell ein LEGO Batman-Spiel nach Vorbild von LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga in Arbeit.

In einem neuen Post thematisiert der auf LEGO-Videospiele spezialisierte X-Account LEGO Games News einige LEGO-Projekte, die in der Vergangenheit eingestellt wurden oder aus anderen Gründen nicht finalisiert wurden.

So wurden laut ihm ein LEGO Disney-Spiel und ein LEGO Guardians of the Galaxy eingestellt. Außerdem sei ein LEGO Harry Potter-Spiel im Stil von LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga zu einem gewissen Zeitpunkt in der Pitching-Phase gewesen, habe es allerdings nie darüber hinaus geschafft.

Dafür soll sich aktuell ein neues LEGO Batman-Spiel in Arbeit befinden, das sich ebenfalls am Konzept der Skywalker Saga orientiert. Mehrere Batman-Filme sollen vertreten sein, wobei die Originaltrilogie nicht enthalten sei. Der geplante Veröffentlichungszeitraum soll im Frühjahr 2026 liegen.