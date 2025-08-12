LEGO: Neues Batman-Spiel in Arbeit laut Gerücht

In einem neuen Post thematisiert der auf LEGO-Videospiele spezialisierte X-Account LEGO Games News einige LEGO-Projekte, die in der Vergangenheit eingestellt wurden oder aus anderen Gründen nicht finalisiert wurden.
So wurden laut ihm ein LEGO Disney-Spiel und ein LEGO Guardians of the Galaxy eingestellt. Außerdem sei ein LEGO Harry Potter-Spiel im Stil von LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga zu einem gewissen Zeitpunkt in der Pitching-Phase gewesen, habe es allerdings nie darüber hinaus geschafft.
Dafür soll sich aktuell ein neues LEGO Batman-Spiel in Arbeit befinden, das sich ebenfalls am Konzept der Skywalker Saga orientiert. Mehrere Batman-Filme sollen vertreten sein, wobei die Originaltrilogie nicht enthalten sei. Der geplante Veröffentlichungszeitraum soll im Frühjahr 2026 liegen.
Bin gespannt auf das neue LEGO Batman Spiel. 🙂
„LEGO Guardians of the Galaxy eingestellt“.
Autsch, sehr sehr schade. Bei den ganzen coolen Charakteren wäre es ein Hit gewesen. Trotzdem bin ich gespannt ob und in welcher Form ein LEGO Batman Spiel erscheint.
Hab diesen Trend das es von allem eine Lego-Version geben muss ja irgendwie noch nie wirklich verstanden.
Wenn die LEGO Games nur nicht alle gleich wären. Sind ganz witzig aber… die halten mich echt nicht lange :/
Ich habe „zuletzt“ Lego Skyword Saga – Lego 2K Drive – Lego Marvel Super Heroes gespielt, die sind alle unterschiedlich gewesen, keines war wie das andere 🤷🏻♂️.
Das stimmt, ich feier diese Spiele sehr, hab aber trotzdem zu wenig von denen gespielt, aber 2k Drive war schon sehr klasse👍🏼
Bitte nicht, der Humor ist schon einfach nur zum Augenrollen, furchtbar 😩.
Ich stehe nicht so auf Lego Spiele.
Würde ik mir holen, mein großer steht voll auf batman 😅✌🏻
Ich spiele diese Lego Games immer sehr gerne zwischendurch mal 😁.
Ich habe Lego Batman 1, 2, 3 und (mit ein paar Abstrichen) auch DC Super Villains sehr gern gespielt, aber ein Lego City Undercover 2 (oder eine andere Open World mit Legos eigenen Marken) wäre mir deutlich lieber.
Gerade spiele ich das erste Lego Batman von der 360. Das bockt schon richtig.
Wenn das Setting in einer guten Open World aufgebaut wird, wie es bei DC Villains der Fall war, kann das überragend werden.