LEGO: Smart Brick lässt Sets mit Sounds, Licht und Action reagieren

Die LEGO Gruppe hat auf der Consumer Electronics Show (CES) 2026 eine bedeutende Neuerung vorgestellt: LEGO SMART Play. Diese Plattform verbindet klassische LEGO Bauwelten mit digitalen, interaktiven Elementen und soll das Spielerlebnis für Kinder und Familien grundlegend verändern.
Herzstück sind die neuen SMART Bricks, SMART Tags und SMART Minifiguren, die in Echtzeit reagieren und dadurch Geschichten, Entdeckungen und kreative Ideen unmittelbar zum Leben erwecken.
Die Präsentation erfolgte durch Julia Goldin (Chief Product & Marketing Officer) und Tom Donaldson (Senior Vice President & Head of Creative Play Lab). Sie betonten, dass SMART Play eine der größten Weiterentwicklungen des LEGO Systems seit der Einführung der LEGO Minifigur im Jahr 1978 darstellt – ein Meilenstein, der die Art des Spielens neu definieren soll.
Unterstützt wurde die LEGO Gruppe auf der CES von Asad Ayaz (Chief Brand Officer der Walt Disney Company) und Dave Filoni (Executive Vice President und Chief Creative Officer von Lucasfilm). Gemeinsam kündigten sie an, dass die ersten SMART Play Sets im Star Wars Universum angesiedelt sind. Damit wird eine „weit, weit entfernte Galaxis“ erstmals interaktiv zurückgespielt: ikonische Figuren, epische Geschichten und Abenteuer aus LEGO Steinen werden durch SMART Play dynamisch erlebbar.
Die Markteinführung der ersten Sets ist für den 1. März 2026 in ausgewählten Märkten geplant. Damit eröffnet LEGO eine neue Ära des Bau- und Spielerlebnisses, die klassische Kreativität mit moderner Technologie verbindet und sowohl Nostalgie als auch Innovation anspricht.
Das ist LEGO SMART Play
LEGO SMART Play ist eine neue Plattform mit über zwanzig patentierten Innovationen, deren Kern der LEGO SMART Brick bildet – ein winziger, chipbasierter Baustein, kleiner als ein LEGO Noppenstein.
Die Technologie wurde im Creative Play Lab entwickelt und verbindet physisches Bauen mit digitaler Interaktivität. Der SMART Brick verfügt über Sensoren, Beschleunigungsmesser, Licht- und Geräuschsensoren sowie einen Mini-Lautsprecher und lässt sich kabellos laden.
SMART Tags und SMART Minifiguren können sich mit dem Brick verbinden und ermöglichen Modellen passende Reaktionen, Geräusche und Verhaltensweisen. Alle Komponenten sind vollständig mit dem bestehenden LEGO System-in-Play kompatibel.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Lego nennt es die wichtigste Erfindung seit der minifigur von 1979 😅✌🏻 bin gespannt wann die ersten Einstiegssets kommen, un zu welchen Preisen 🤔
Es sind schon drei Sets angekündigt. Darth Vader’s TIE-Fighter kostet 69,99€. Ist das günstigste. Das teuerste Set kostet 159,99€. Nicht gerade günstig🙈🙈🙈
Das Problem sind nicht die Preise sondern der Inhalt und die Vertriebsstrukturen. Wäre für 160€ am Ende der Tisch voll, wäre der Preis gut. Wenn man dann aber sieht, was man für 160€ vor einem stehen hat, …
Die Steine und Ladestationen müsste es zudem separat zukaufbar geben. In jedem Set liegt mind. ein solcher Stein (25€?) und eine Ladestation (15€?) bei, welche man jedes Mal mitbezahlen muss. Kauft man mehrere Sets, stapeln sich die Sachen daheim. Aber so wird man halt eine vielfache Menge davon los.
Aber is Lego Standard 😅✌🏻 Dänen dürfen das 🤔😅🤭 blöd das zum spielen dann, 3 Dinge benötigt werden. Smart Tag, smart minifigur un noch wat ✌🏻
Da wird man bei Lego bestimmt wieder die Hände aufhalten.
Also früher habe ich die Geräusche beim Spielen selber gemacht. Braucht es sowas wirklich oder ist das nur wieder ein Argument die Preise weiter rauf zutreiben. Die Zielgruppe sind ja wohl Kinder und nicht der Erwachsene der für ne Scheibe Todesstern 1000 € bezahlt 🤔
Ich finde Lego generell toll. Ich vermute aber, dass oben genanntes nichts für mich sein wird.