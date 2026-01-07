LEGO: Smart Brick lässt Sets mit Sounds, Licht und Action reagieren

Der neue LEGO Smart Brick ist die größte Weiterentwicklung des Unternehmens seit 1978 und verwandelt Welten in interaktive Action.

Die LEGO Gruppe hat auf der Consumer Electronics Show (CES) 2026 eine bedeutende Neuerung vorgestellt: LEGO SMART Play. Diese Plattform verbindet klassische LEGO Bauwelten mit digitalen, interaktiven Elementen und soll das Spielerlebnis für Kinder und Familien grundlegend verändern.

Herzstück sind die neuen SMART Bricks, SMART Tags und SMART Minifiguren, die in Echtzeit reagieren und dadurch Geschichten, Entdeckungen und kreative Ideen unmittelbar zum Leben erwecken.

Die Präsentation erfolgte durch Julia Goldin (Chief Product & Marketing Officer) und Tom Donaldson (Senior Vice President & Head of Creative Play Lab). Sie betonten, dass SMART Play eine der größten Weiterentwicklungen des LEGO Systems seit der Einführung der LEGO Minifigur im Jahr 1978 darstellt – ein Meilenstein, der die Art des Spielens neu definieren soll.

Unterstützt wurde die LEGO Gruppe auf der CES von Asad Ayaz (Chief Brand Officer der Walt Disney Company) und Dave Filoni (Executive Vice President und Chief Creative Officer von Lucasfilm). Gemeinsam kündigten sie an, dass die ersten SMART Play Sets im Star Wars Universum angesiedelt sind. Damit wird eine „weit, weit entfernte Galaxis“ erstmals interaktiv zurückgespielt: ikonische Figuren, epische Geschichten und Abenteuer aus LEGO Steinen werden durch SMART Play dynamisch erlebbar.

Die Markteinführung der ersten Sets ist für den 1. März 2026 in ausgewählten Märkten geplant. Damit eröffnet LEGO eine neue Ära des Bau- und Spielerlebnisses, die klassische Kreativität mit moderner Technologie verbindet und sowohl Nostalgie als auch Innovation anspricht.

Das ist LEGO SMART Play

LEGO SMART Play ist eine neue Plattform mit über zwanzig patentierten Innovationen, deren Kern der LEGO SMART Brick bildet – ein winziger, chipbasierter Baustein, kleiner als ein LEGO Noppenstein.

Die Technologie wurde im Creative Play Lab entwickelt und verbindet physisches Bauen mit digitaler Interaktivität. Der SMART Brick verfügt über Sensoren, Beschleunigungsmesser, Licht- und Geräuschsensoren sowie einen Mini-Lautsprecher und lässt sich kabellos laden.

SMART Tags und SMART Minifiguren können sich mit dem Brick verbinden und ermöglichen Modellen passende Reaktionen, Geräusche und Verhaltensweisen. Alle Komponenten sind vollständig mit dem bestehenden LEGO System-in-Play kompatibel.