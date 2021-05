Lemnis Gate: Charakter-Profil zu Kapitan Roksana Ulvich

Autor:, in / Lemnis Gate

Frontier Foundry gab bereits bekannt, dass Lemnis Gate, der rundenbasierte Strategie-Shooter mit revolutionärem vierdimensionalem Gameplay, im Sommer 2021 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird.

Die Vielfalt der auswählbaren Agenten wird es dem Spieler ermöglichen, für jede Situation die richtige Person auszuwählen. In den kommenden Monaten werden außerdem die restlichen Mitstreiter enthüllt werden.

Der Senior Community Manager für Lemnis Gate hat jetzt das erste von mehreren Agenten Profilen im offiziellen Forum veröffentlicht. Den Anfang macht die nüchtern und sachliche Anführerin des Teams, Roksana Ulvich, genannt Kapitan.

Die ehemalige Soldatin fühlt sich mit einem Ziel vor Augen und einer Waffe in der Hand am wohlsten. Zwischenmenschliches interessiert sie nicht, beweist aber aufgrund ihrer Kampf-Erfahrung ein hohes Maß an Führungsqualität auf dem Schlachtfeld. Traditionelle Waffen sind ihr Markenzeichen. Ihr Schnellfeuergewehr ist schon abschreckend genug, während sie mit Splittergranaten gleich ganze Gegner-Gruppen ausschalten kann. Taktisch gesehen ist Kapitan der Allrounder des Teams, die zu allen Phasen des Kampfes eingesetzt werden kann.

Hier gibt es das Video zu „Kapitan“: