Lemnis Gate: Entwicklertagebuch veröffentlicht, 20 Prozent Rabatt für Vorbesteller

Neben den Beta-Neuigkeiten hat Frontier Foundry ein neues Entwicklertagebuch veröffentlicht, in dem sie die Vielzahl an spielerischen Möglichkeiten in diesem taktischen, rundenbasierten Multiplayer-Shooter vorstellen.

Durch das Video führt Director James Anderson und 3D Artist Corey Kasperski, die gemeinsam einen tieferen Einblick in die vier Spielmodi von Lemnis Gate werfen: Retrieve XM, Domination, Seek & Destroy und Deathmatch.

Jeder Modus bietet dank der innovativen 25-Sekunden-Zeitschleifen-Mechanik, die das Herzstück von Lemnis Gate bildet, einen einzigartigen Spin auf das First-Person-Shooter-Genre. Zusätzlich zu den Spielmodi lernen die Spieler auch die verschiedenen verfügbaren Match-Arten kennen.

Für Solospieler gibt es das 1v1-Match, während für diejenigen, die glauben, dass zwei Köpfe besser sind als einer, das 2v2-Match zur Verfügung steht.

Bei letzterem treten zwei Teams von Agenten gegeneinander an. Beide Modi bieten den Spielern die Möglichkeit, entweder rundenbasiert oder simultan zu spielen. Alle diese Modi und Spieltypen werden sowohl online als auch offline verfügbar sein. Dank dem Offline-Modus von Lemnis Gate können Spieler auch mit ihren Freunden über eine „Pass the Controller“-Option spielen und gemeinsam mit ihnen Strategien entwickeln.

Lemnis Gate kann ab heute mit einem Preisnachlass von 20 Prozent auf den empfohlenen Verkaufspreis von 16,79 Euro über Steam, Windows Store, PlayStation Store und Xbox Store vorbestellt werden. Mit der Vorbestellung wird außerdem der exklusive KARL-Agenten- und Waffen-Skin „Mettle Mantis“ freigeschaltet.