Lemnis Gate: Shooter ab sofort im Xbox Game Pass erhältlich

Frontier Foundry, das Publishing-Label von Frontier Developments plc, und Ratloop Games Canada geben die Veröffentlichung des rundenbasierten Strategie-Shooters Lemnis Gate bekannt. Lemnis Gate, das ab sofort für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich ist, ist eine innovative, herausfordernde und völlig neue Art von Strategie-First-Person-Shooter.

Spieler auf PC und Konsolen können Lemnis Gate ab heute im digitalen Store ihrer Wahl für 16,79 € (UVP) erwerben. Außerdem können Xbox Game Pass-Abonnenten Lemnis Gate ab sofort als Teil ihres Abonnements herunterladen und spielen, sowohl auf der Xbox als auch auf dem PC.

Lemnis Gate erweckt das Genre der Strategie-Shooter zu neuem Leben und fordert die Spieler zu vernetztem Denken heraus, während sie pro Runde die Kontrolle über einen von sieben einzigartigen Operators übernehmen. Jeder Operator verfügt über seine eigenen speziellen Fähigkeiten, die den Verlauf der Schlacht verändern und dazu beitragen können, mit vorausschauender Planung und geschickter Ausführung den Sieg davonzutragen.

Die Regeln sind einfach: Die Spieler wählen einen Operator und machen ihren Zug. Das kann das Eliminieren eines Gegners, der Schutz eines Teamkameraden oder die Zerstörung eines Ziels sein. Dabei findet jedes Match in einer 25-Sekunden-Zeitschleife statt, sodass die Spieler mit jeder neuen Runde nicht nur ihren eigenen Zügen in der Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch denen des Gegners einen Schritt voraus sein müssen, während sie versuchen, ihn in fünf Runden zu überlisten.

Die Spieler haben außerdem die Möglichkeit, ihre Operatives zu individualisieren, indem sie durch ihren Fortschritt eine Reihe von kosmetischen Belohnungen freischalten. Von Waffenskins und Operator Suits bis hin zu Emblemen und Emotes gibt es zahlreiche Möglichkeiten, jedem Operator ein eigenes Aussehen zu geben.

Das innovative Konzept von Lemnis Gate kann in vier actiongeladenen Modi erlebt werden, darunter Seek and Destroy, Domination, Retrieve XM und Deathmatch, die sich über zwölf verschiedene Karten verteilen.

Außerdem gibt es eine Vielzahl von Spielmöglichkeiten, sowohl online als auch offline. Die Spieler können getrennt voneinander mit rundenbasierten Regeln in die Zeitschleife einsteigen oder gemeinsam in einer Runde in 1v1- und 2v2-Spielen gegeneinander antreten. Für das lokale Gameplay gibt es auch eine „Pass-the-Controller“-Option, die es den Spielern ermöglicht, gemeinsam mit anderen Spielern Strategien zu entwickeln.

Spieler mit einer wettbewerbsorientierten Ader können im Ranglistenspiel gegen gleichwertige Gegner antreten, um in der Rangliste aufzusteigen und einen Platz in der Bestenliste zu ergattern. In den Spielen ohne Rangliste können die Spieler in Freundschaftsspielen ihr taktisches Denken und ihre Spielbeherrschung verbessern.

Lemnis Gate ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One sowie als Xbox Game Pass erhältlich.