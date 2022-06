Lemon Cake: Café-Management-Spiel startet im September

Autor:, in / Lemon Cake

SOEDESCO gibt bekannt, dass Lemon Cake im September dieses Jahres für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen wird.

Die Nachricht wurde ursprünglich während des Wholesome Direct 2022-Events am 11. Juni bekannt gegeben, wobei ein neuer Trailer veröffentlicht wurde, um diese Neuigkeit anzukündigen. Ein Veröffentlichungsdatum wird bald bekannt gegeben.

Entwickelt von Cozy Bee Games, auch bekannt als Solo-Indie-Entwickler Éloïse Laroche, wurde Lemon Cake erstmals am 18. Februar 2021 auf Steam veröffentlicht.

Lemon Cake ist ein Café-Management-Spiel, in dem es darum geht, eine alte Bäckerei zu restaurieren und sie mithilfe eines freundlichen Geistes in ein Café zu verwandeln. Es gibt verschiedene Rezepte zu erlernen und zu beherrschen, damit die Spieler sie den Kunden servieren können, sowie ein Gewächshaus, in dem sie Pflanzen anbauen und ihre Kühe und Hühner versorgen können.