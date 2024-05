Lesson Learned: Cult of the Elizabeth: Kostenloser Prolog zum Tower Defense-Spiel

Zum Tower-Defense-Spiel Lesson Learned: Cult of the Elizabeth steht im Store ein Prolog kostenlos zum Download bereit.

Ein kostenloser Prolog zu Lesson Learned: Cult of the Elizabeth ist jetzt für Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam erhältlich.

Taucht mit dem Prolog in eine bizarre Tagtraumwelt ein und stellt euch der ominösen Gräfin. Ladet eure Freunde zum Koop-Modus ein, verbessert eure Verteidigungstürme und wehrt gemeinsam die Angriffe der gefährlichen Feinde ab.

Das ist Lesson Learned: Cult of the Elizabeth

Dieses Tower-Defense-Spiel nimmt euch an der Seite von Amelia, Franks bester Freundin aus dem Hauptspiel, mit auf ein außergewöhnliches Abenteuer in die Welt der Träume. Erkundet das Zeitalter der Renaissance, sammelt Ressourcen, baut Türme und wehrt Wellen von Helfern der titelgebenden Elizabeth Bathory ab. Spielt mit Freunden im Split-Screen-Modus und arbeitet zusammen, um die blutdürstige Gräfin zu besiegen.

Koop-Modus

In Lesson Learned wissen die Helden ganz genau, dass Zusammenarbeit der Schlüssel zum Sieg ist. Ladet eure Freunde zum Spielen ein und stellt euch gemeinsam den anrückenden Horden im Koop-Modus mit geteiltem Bildschirm. Teilt euch die Verantwortung, koordiniert eure Aufgaben und arbeitet als Team, um eure Basis zu verteidigen.

Tower Defense

Wo es Türme gibt, muss es auch Wellen von Feinden geben! Diese verträumte Welt ist voll von seltsamen und verdrehten Kreaturen, die der Blutigen Gräfin treu dienen. Denkt daran, euch auf die nächste Welle vorzubereiten!

Türme, Upgrades und Diener

Sammelt Ressourcen wie Holz und Stein, um Verteidigungstürme zu bauen und zu verbessern. Diese bilden die Hauptverteidigungslinie gegen die Feinde. Setzt eure Helfer – eure Klassenkameraden – im Kampf ein, übertragt ihnen einfache Aufgaben und verteidigt vor allem eure Basis um jeden Preis.