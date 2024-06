Let’s School: Farbenfrohe Management-Simulation erscheint im Juli

Heute kündigt Pathea an, dass ihre wählerische und farbenfrohe Management-Simulation Let’s School am 16. Juli für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | S erscheinen wird.

Let’s School wurde letztes Jahr exklusiv für PC über Steam veröffentlicht und hat weltweit mehr als 200.000 Spieler und eine phänomenale Bewertung von 92 % positiver Kritiken (mehr als 4000 Nutzerbewertungen, Tendenz steigend).

Seit dem Start hat Let’s School mehrere kostenlose und kostenpflichtige Updates erhalten, die das Spiel in ganz neue Richtungen entwickelt haben, und in wenigen Wochen werden auch Konsolenbesitzer in den Genuss kommen!

In Let’s School errichten und leiten die Spieler als allmächtiger Direktor/Direktor ihre eigenen Bildungseinrichtungen.

Die Spieler haben alle Werkzeuge, die sie brauchen, um Gebäude in jeder beliebigen Form zu errichten, Lehrpläne für eine Reihe verschiedener Fächer zu erstellen, Lehrer einzustellen und zu entlassen, Haustiere zu adoptieren, um das Schulleben zu verbessern, plötzliche Froschausbrüche zu verhindern, Schüler zu fangen, bevor sie „versehentlich“ die Schule in Brand setzen, außerschulische Clubs zu gründen und alles von der Schulausstattung bis hin zu den Logos auf den Uniformen individuell zu gestalten.

Die Spieler haben die ultimative Freiheit, ihre Schule so zu leiten, wie sie es für richtig halten, und verfügen über alle Werkzeuge, um die Schüler aus der Mittelmäßigkeit zu akademischen Erfolgen zu führen … oder auch nicht.

https://www.youtube.com/watch?v=N1yka7En3qM