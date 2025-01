Let’s Sing 2025: Neuer VIP-Pass erhöht Anzahl der Tracks auf 171

Das neue Jahr beginnt für Karaoke-Fans mit einem Paukenschlag: die zweite VIP-Pass-Erweiterung für Let’s Sing 2025 ist erschienen und fügt noch mehr unvergessliche Hits hinzu, um den Winterblues zu besiegen.

Der VIP-Pass ist die Eintrittskarte zu einer wachsenden Bibliothek mit 171 Titeln, welche die größten internationalen und lokalen Hits mit zeitlosen Karaoke-Klassikern kombiniert. Damit wird jede Veranstaltung zu einem unvergesslichen Sing-Off, egal ob man ein erfahrener Sänger oder ein Karaoke-Neuling ist.

In dieser zweiten Erweiterung gesellen sich Pop-Klassiker wie „Leave The Door Open“ von Bruno Mars, Anderson .Paak & Silk Sonic, „Dancing Queen“ von ABBA und „Alles nur geklaut“ von Die Prinzen zu Hits wie „Someone You Loved“ von Lewis Capaldi, „Bad Romance“ von Lady Gaga, „Auf uns“ von Andreas Bourani und “Major Tom (Völlig losgelöst)“ von Peter Schilling.

Die vollständige Titelliste findet ihr hier: https://letssing.world/