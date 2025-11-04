Let’s Sing 2026: Die Karaoke-Partys steigt wieder

Macht euch bereit für eine neue Karaoke-Party-Saison mit Let’s Sing 2026.

Let’s Sing 2026 bringt Schwung in euer Jahr und auf Nintendo Switch (kompatibel mit Nintendo Switch 2), PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Let’s Sing 2026 bietet euch das ultimative Karaoke-Erlebnis mit 35 brandneuen Hits, einer neu gestalteten Karriere und spannenden saisonalen Events, die euch das ganze Jahr über begleiten.

Spielt auf eure Art

Übernehmt die Bühne solo, teilt euch das Mikrofon im Duett oder verwandelt euer Wohnzimmer in eine Party für bis zu vier Spielern. Mit einer Mischung aus unterhaltsamen lokalen Modi und dem Online-Event LS Fest bietet Let’s Sing 2026 für jede Stimme und jedes Talent die passende Herausforderung.

Verwendet Mikrofone oder verbindet einfach eure Smartphones über die kostenlose Let’s Sing Companion App – zusätzliche Hardware ist nicht nötig.

Über 180 Songs und stetig mehr mit dem VIP-Pass

Mit über 180 Songs, die über den VIP-Pass verfügbar sind, bietet Let’s Sing 2026 eine ständig wachsende Sammlung aus internationalen Chart-Hits, zeitlosen Klassikern und beliebten lokalen Liedern.

Jedes Spiel enthält einen kostenlosen Monat VIP-Pass, damit ihr sofort Zugang zu einer ganzen Welt voller Musik habt.

„The Tube“ – Singen leicht gemacht

Neu beim Karaoke? Kein Problem. The Tube ist ein neues System, das euch hilft, euren Ton zu finden und die Grundlagen zu meistern, während erfahrene Sänger weiterhin eine spaßige Herausforderung genießen.

Singt euch durch ein neues Abenteuer

Die neue Geschichte im Karrieremodus lädt euch ein, eine musikalische Reise zu erleben. Tretet in funkelnden Locations auf, lernt neue Charaktere kennen und arbeitet euch Schritt für Schritt zum Star. Ob ihr gerade erst anfangt oder bereits Superstars seid – jede Performance bringt euch dem Ruhm ein Stück näher.

Für jeden ist ein Song dabei

Ob ihr Klassiker zum Besten gebt, neue Hits entdeckt oder um die Spitze der Charts singt – Let’s Sing 2026 ist euer Ticket für endlosen Spaß, gemeinsames Lachen und unvergessliche Auftritte.