Let’s Sing 2026: Jede Menge Superhits für die ultimative Karaoke-Party

Let’s Sing 2026, der neueste Teil der beliebten Karaoke-Reihe von Voxler und PLAION, erscheint am 4. November 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch und ist auch kompatibel mit Nintendo Switch 2. Der Titel ist ab sofort vorbestellbar und vor allem die physische Edition mit 2 Mikrofonen ist ein ideales Geschenk.

Pünktlich zur Weihnachtszeit verwandelt Let’s Sing 2026 jedes Wohnzimmer in eine Bühne und bietet das beste Karaoke-Erlebnis in der Geschichte der Reihe.

Mit 35 Chart-Hits ist für jeden etwas dabei – von modernen Hits bis hin zu zeitlosen Klassikern:

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

– BIRDS OF A FEATHER Chappell Roan – HOT TO GO!

– HOT TO GO! Lewis Capaldi – Wish You The Best

– Wish You The Best Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry

– I Love You, I’m Sorry Coldplay – ALL MY LOVE

– ALL MY LOVE Noah Kahan – Stick Season

– Stick Season Benson Boone – Slow It Down

– Slow It Down … und viele mehr!

Haupt-Features

Zu offiziellen Musikvideos singen für ein authentisches Erlebnis

für ein authentisches Erlebnis 4 spannende Spielmodi für Einzelspieler und Gruppen

für Einzelspieler und Gruppen Verbessertes Gameplay und damit Spaß für alle, egal ob Gelegenheitssänger oder angehender Superstar

und damit Spaß für alle, egal ob Gelegenheitssänger oder angehender Superstar Bis zu 4 Spieler gleichzeitig– perfekt für Partys und Familienfeiern

gleichzeitig– perfekt für Partys und Familienfeiern Kein Mikrofon? Kein Problem mit der kostenlosen Begleit-App

mit der kostenlosen Begleit-App Brandneue Story im Karrieremodus

im Karrieremodus 1 Monat kostenloser VIP-Pass inklusive – über 180 zusätzliche Songs frei und eine ständig weiter wachsende Bibliothek an Hits

Let’s Sing 2026 erscheint am 4. November 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch und ist auch kompatibel mit Nintendo Switch 2.

Der neue Trailer kann hier angesehen werden:

Call of Duty: Black Ops 7 Beta Freischaltcode: KYPD-6EX5P-CYDM *Auf https://www.callofduty.com/de/ einlösen.