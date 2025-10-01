Let’s Sing 2026: Jede Menge Superhits für die ultimative Karaoke-Party

Let’s Sing 2026, der neueste Teil der beliebten Karaoke-Reihe von Voxler und PLAION, erscheint am 4. November 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch und ist auch kompatibel mit Nintendo Switch 2. Der Titel ist ab sofort vorbestellbar und vor allem die physische Edition mit 2 Mikrofonen ist ein ideales Geschenk.
Pünktlich zur Weihnachtszeit verwandelt Let’s Sing 2026 jedes Wohnzimmer in eine Bühne und bietet das beste Karaoke-Erlebnis in der Geschichte der Reihe.
Mit 35 Chart-Hits ist für jeden etwas dabei – von modernen Hits bis hin zu zeitlosen Klassikern:
- Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER
- Chappell Roan – HOT TO GO!
- Lewis Capaldi – Wish You The Best
- Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry
- Coldplay – ALL MY LOVE
- Noah Kahan – Stick Season
- Benson Boone – Slow It Down
- … und viele mehr!
Haupt-Features
- Zu offiziellen Musikvideos singen für ein authentisches Erlebnis
- 4 spannende Spielmodi für Einzelspieler und Gruppen
- Verbessertes Gameplay und damit Spaß für alle, egal ob Gelegenheitssänger oder angehender Superstar
- Bis zu 4 Spieler gleichzeitig– perfekt für Partys und Familienfeiern
- Kein Mikrofon? Kein Problem mit der kostenlosen Begleit-App
- Brandneue Story im Karrieremodus
- 1 Monat kostenloser VIP-Pass inklusive – über 180 zusätzliche Songs frei und eine ständig weiter wachsende Bibliothek an Hits
Der neue Trailer kann hier angesehen werden:
