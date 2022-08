Let’s Sing presents ABBA: Vollständige Liste mit allen Songs enthüllt

Die musikalische Zeitreise mit Let’s Sing geht weiter! Let’s Sing presents ABBA führt Karaoke-Fans direkt zurück in die 1970er Jahre, mit 30 von ABBAs größten Hits plus einem Hit aus ihrem letzten Album „Voyage“, das 2021 die Charts im Sturm eroberte.

Das Spiel erscheint am 13. Oktober 2022 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, die Xbox One-Gerätefamilie – einschließlich der Xbox One X – und wird auch auf der Xbox Series X/S spielbar sein.

Einen Vorgeschmack liefert die vollständige Titelliste dieses besonderen Teils des gefeierten Karaoke-Franchise:

Let’s Sing presents ABBA auf der gamescom: Let’s Sing bringt auch Karaoke-Spaß in das TikTok-Bühnenprogramm auf der gamescom. Erlebt live in Köln – oder per Stream – wie die Let’s Sing-Creator ihr Gesangstalent unter Beweis stellen und die Klänge der Vergangenheit in die Gegenwart bringen.