Level Infinite: Alle Neuigkeiten vom Into the Infinite Showcase

Level Infinite und dessen Partnerstudios haben beim Into the Infinite Showcase Neuigkeiten und Updates mit der weltweiten Gaming-Community geteilt. Der komplette Into the Infinite Showcase kann hier angesehen werden:

Diese Ankündigungen wurden während des Showcase gemacht:

Age of Empires Mobile (TiMi Studio Group)

Der Produzent Robin Xin von TiMi Studios präsentierte die neuesten Informationen zu Age of Empires Mobile, dem mittelalterlichen Kriegsstrategiespiel von der TiMi Studio Group und World’s Edge.

Das Spiel wird am 17. Oktober offiziell im App Store und bei Google Play verfügbar sein. Diese Neuauflage der Age of Empires-Reihe bietet große Belagerungsschlachten, in denen Hunderte von Spieler auf einem Bildschirm in einem dynamischen Kampferlebnis aufeinandertreffen, welches Bündnisstrategien mit individuellen Manövern verbindet.

Gleichzeitig richtet sich das Spiel aber auch an Einzelspieler. Robin gab auch einen Einblick in die umfangreiche Forschung, die in die Entwicklung der Zivilisationen des Spiels eingeflossen ist.

Der Trailer kann hier angeschaut werden: