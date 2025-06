Level Infinite: Studio gibt mehrere Ankündigungen bekannt

Level Infinite und Tencents globale Partnerstudios enthüllen Neuigkeiten, Ankündigungen und Trailer zu ihren Titeln, dazu gehören Dune: Awakening von Funcom, Techland’s Dying Light: The Beast, Sharkmob’s Exoborne, SHIFT UP’s Goddess of Victory: NIKKE und Warhammer 40.000: Darktide von Fatshark.

Zu diesen Spielen wurden neue Details bekannt gegeben:

Dune: Awakening – Das Open-World-Multiplayer-Survival-Spiel Dune: Awakening ist jetzt auf Steam für alle Spieler verfügbar. Entwickelt von Funcom und inspiriert von Frank Herberts Sci-Fi-Meisterwerk und den preisgekrönten Filmen von Denis Villeneuve und Legendary Entertainment, führt Dune: Awakening eine parallele Dune-Zeitlinie ein, in der Paul Atreides nie geboren wurde. Im Launch-Trailer, der auf dem Summer Game Fest 2025 präsentiert wurde, wird die Welt von Dune zum Leben erweckt, wie nie zuvor. Funcom hat außerdem einen neuen Supercut-Trailer veröffentlicht, der Highlights aus früheren Trailern in einem feierlichen Video zum Launch zusammenfasst.

Dying Light: The Beast – Dying Light: The Beast ist der Gipfel der zehnjährigen Erfahrung von Techland im Bereich Survival-Horror-Spiele und bringt alles, was Spieler an dem Franchise lieben, auf die nächste Stufe. Live auf dem Summer Game Fest 2025 von Geoff Keighley präsentierte das Team den ersten Gameplay-Trailer und kündigte die Veröffentlichung am 22. August 2025 für PC, PlayStation 5 Pro, PlayStation 5 und Xbox Series X|S an. Eine erweiterte Version des Gameplay-Videos wurde ebenfalls gezeigt. Dying Light: The Beast kann jetzt vorbestellt werden und das Hero of Harran Bundle kann als Bonus erhalten werden.

Exoborne – Exoborne, der taktische Open-World-Extraction-Shooter, der in einer von extremen Naturgewalten zerstörten Welt angesiedelt ist, hat den ersten großen Playtest abgeschlossen, bei dem Spieler weltweit die rohe Kraft von Exo-Rigs und die unerbittlichen Kräfte der Natur in taktischen Multiplayer-Schlachten mit hohem Einsatz erleben konnten.

Jetzt sprechen die Entwickler von Sharkmob darüber, was als Nächstes für Exoborne ansteht, was aus dem Test gelernt wurde und vor allem, woran gearbeitet wird und was Fans erwarten können, wenn sie das nächste Mal in Colton County eintauchen.

Goddess of Victory: NIKKE – Goddess of Victory: NIKKE, der beliebte Free-to-Play-Sci-Fi-Shooter von Level Infinite und SHIFT UP, hat heute die Zusammenarbeit mit Stellar Blade gestartet. Es wurde ein Creative Dialogue Video veröffentlicht, in dem der Director von Stellar Blade Kim Hyung-Tae und der Director von Goddess of Victory: NIKKE Yoo Hyung-Suk, der Regisseur der NieR-Serie Yoko Taro, der Produzent der NieR-Serie Yosuke Saito und Shuhei Yoshida sich über erzählerische Ansätze, Inspiration und Charakterdesign in einem postapokalyptischen Setting austauschten.

Neben der mit Spannung erwarteten NIKKE x Stellar Blade-Kooperation werden die Spieler auch The Goddess of Victory: NIKKE x NieR:Automata Kollaboration erleben können, welche am 3. Juli veröffentlicht wird.

Warhammer 40.000: Darktide – Der erste kostenpflichtige DLC für Warhammer 40.000: Darktide, the Arbites Class, wird am 23. Juni auf allen Plattformen zusammen mit einem kostenlosen Update veröffentlicht, das einen verbesserten Einstieg und eine verbesserte Erzählung sowie Änderungen an der Schwierigkeitsauswahl und dem Spielverlauf mit sich bringt.

Der erste Gameplay-Trailer wurde während der PC Gaming Show veröffentlicht und bietet einen Einblick in die Arbites in Aktion. Fatshark hat heute auch ein erweitertes Gameplay-Video veröffentlicht.