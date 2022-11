Level Zero: Asymmetrischer Survival-Horror angekündigt

Autor:, in / Level Zero

Im asymmetrischen Survival-Horror Level Zero schlüpfen Spieler in die Rollen von Wissenschaftlern oder Monstern.

Publisher Tinybuild und Entwickler DogHowl Games raten allen angehenden Wissenschaftsteammitgliedern, sich stets in gut beleuchteten Bereichen aufzuhalten, denn in Level Zero lauert der Terror in den Schatten.

Level Zero, das 2023 für PC, Xbox und PlayStation erscheint, ist ein asymmetrisches Sci-Fi-Survival-Horror-Erlebnis für sechs Spieler, in dem ein Team von verängstigten Wissenschaftlern in einem tödlichen Wettstreit des Verstandes und der Tarnung gegen ein unerbittliches Rudel außerirdischer Monster antritt.

In Level Zero ist Licht das Leben. Vier Spieler schlüpfen in die Rolle eines Teams menschlicher Wissenschaftler, die zum Handeln gezwungen sind, als der Strom in ihrer Forschungseinrichtung ausfällt.

Um eine Überlebenschance zu haben, müssen sie die Energiesysteme der Basis reparieren oder von den Albträumen verschlungen werden, die in den Schatten lauern.

Das Wissenschaftsteam muss koordinieren und kommunizieren, um nach lebenswichtigen Werkzeugen, ausgefallenen Sicherungstafeln und lebenswichtigen Lichtquellen wie Fackeln und Leuchtstäben zu suchen. Waffen helfen nicht gegen die Bedrohung, der sie ausgesetzt sind – wird irgendjemand diesen dunklen Tag überleben?

Das zweite Team tritt als zwei endlos wiederkehrende Monster auf, die im Schatten tödlich und mächtig sind, im Licht aber furchtbar verwundbar. Bewaffnet mit rasiermesserscharfen Klauen, blendender Spucke, der Fähigkeit, lebende Landminen zu legen, elektrische Systeme mit einem organischen EMP-Schlag auszuschalten oder ihre Beute mit einem Urschrei zu entwaffnen, sind sie unglaublich vielseitige und mächtige Jäger, die in der Dunkelheit gedeihen.

Die tödlichen und unerbittlichen Monster können den pochenden Herzschlag der Wissenschaftler spüren und ihre Opfer durch die Anlage verfolgen. Das Einzige, was sie fürchten, ist Licht, das sie im Handumdrehen zu Asche verbrennen kann.

Und so beginnt ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel. Die Monster werden nicht locker lassen, bis auch der letzte Wissenschaftler tot ist.

Wer wird in diesem spannenden Kampf zwischen menschlichem Einfallsreichtum und außerirdischer Brutalität gewinnen?

Die Spannungen werden zunehmen, wenn im Jahr 2023 auf PC, Xbox und PlayStation der Strom ausfällt, aber die Scharmützel werden noch vor Ende des Jahres ausbrechen. Wünscht euch Level Zero auf Steam und haltet euch für weitere Informationen zu den kommenden Beta-Events noch in diesem Monat bereit.

Schaut euch auch den Trailer zur Ankündigung von Level Zero an: