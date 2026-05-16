LEVEL5: Entwickler geht hart gegen Piraterie und illegale Downloads vor

Der Entwickler LEVEL5 hat eine offizielle Stellungnahme zur zunehmenden Piraterie seiner Spiele veröffentlicht und dabei deutlich gemacht, dass man gegen illegale Verbreitung konsequent vorgehen wird.

In dem Statement weist das Studio darauf hin, dass die unerlaubte Vervielfältigung, Bearbeitung oder Weitergabe von Spielsoftware – unabhängig vom Zweck – eine Verletzung des Urheberrechts darstellt, sofern keine ausdrückliche gesetzliche Ausnahme greift.

LEVEL5 betont zudem, dass man die Situation weiterhin genau beobachten werde und bei Verstößen rechtliche Schritte einleiten kann. Dazu zählen unter anderem das Entfernen von Inhalten sowie mögliche Kontosperrungen.

Gleichzeitig richtet sich das Statement auch direkt an die Community: Spieler werden gebeten, keine illegalen Kopien herunterzuladen oder zu nutzen, um die Arbeit des Studios zu respektieren und die Entwicklung zukünftiger Spiele zu unterstützen.

„Wir möchten ein ernstes Problem ansprechen, das wir in letzter Zeit beobachtet haben: die unautorisierte Vervielfältigung und Verbreitung unserer Spielsoftware in bestimmten Online-Communities. Sofern nicht ausdrücklich durch das Urheberrecht oder andere geltende Vorschriften erlaubt, stellt das Reproduzieren, Modifizieren oder Bearbeiten unserer Spielsoftware ohne unsere Genehmigung sowie die Verbreitung oder der Verkauf solcher Inhalte an Dritte eine Urheberrechtsverletzung dar – unabhängig vom Zweck oder der beabsichtigten Nutzung. Wir möchten klarstellen, dass wir diese Aktivitäten weiterhin aufmerksam beobachten werden. Zum Schutz unserer Arbeit werden wir bei solchen Urheberrechtsverletzungen notwendige rechtliche Schritte einleiten, einschließlich der Entfernung von Inhalten und Kontosperrungen. Wir möchten außerdem unsere Community darum bitten, auf das Herunterladen oder die Nutzung von Raubkopien unserer Spiele zu verzichten. Vielen Dank, dass Sie unsere Arbeit respektieren. Wir arbeiten hart daran, sicherzustellen, dass jeder unsere Spiele sicher und fair genießen kann.“

Mit dieser klaren Position unterstreicht LEVEL5 den Anspruch, die eigenen Marken und Inhalte stärker zu schützen und gleichzeitig ein faires Umfeld für alle Spieler zu gewährleisten.