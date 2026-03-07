LG Electronics: LG zündet Gaming-Monitor-Offensive – ein Modell knackt unglaubliche 720 Hz

LG Electronics hat auf der LG Convention in Frankfurt seine nächste Generation von Gaming-Monitoren präsentiert. Unter der neuen Premium-Marke UltraGear evo bringt der Hersteller mehrere Modelle auf den Markt, die sowohl bei Auflösung als auch Bildwiederholrate neue Maßstäbe setzen sollen.
Im Mittelpunkt stehen drei neue Displays – der 39GX950B, 27GM950B und 52G930B – die auf 5K- beziehungsweise 5K2K-Auflösung setzen und zusätzlich mit einer integrierten KI-Funktion zur Bildverbesserung ausgestattet sind. Ergänzt wird das Line-up durch den besonders schnellen 27GX790B, der sich vor allem an kompetitive Spieler richtet.
KI-Upscaling direkt im Monitor
Ein zentrales Feature der neuen Serie ist 5K AI Upscaling, das direkt im Monitor arbeitet. Die On-Device-KI analysiert Bildinhalte in Echtzeit und skaliert sie auf eine höhere Auflösung hoch. Dadurch soll die Bildqualität verbessert werden, ohne dass zusätzliche Rechenleistung vom PC benötigt wird.
Verschiedene Technologien für unterschiedliche Spielstile
Die neuen Modelle decken unterschiedliche Anforderungen ab.
Der 39GX950B setzt auf ein gebogenes 39-Zoll-Panel mit Primary-RGB-Tandem-OLED-Technologie und einer 5K2K-Auflösung im 21:9-Format. Dank Dual-Mode können Nutzer zwischen maximaler Auflösung oder höherer Bildwiederholrate wechseln.
Mit dem 27GM950B bringt LG außerdem einen 27-Zoll-Monitor mit 5K MiniLED-Technologie. Eine neue Panel-Architektur soll störende Blooming-Effekte reduzieren und gleichzeitig für stärkere Kontraste sorgen. Auch hier ist ein Dual-Mode vorhanden: 165 Hz bei 5K oder bis zu 330 Hz bei QHD.
Der 52G930B richtet sich an Spieler, die möglichst viel Bildfläche wollen. Laut LG handelt es sich um den bislang größten 5K2K-Gaming-Monitor. Das 52-Zoll-Display bietet eine 1000R-Krümmung und ist etwa ein Drittel breiter als klassische UHD-Monitore.
Für besonders schnelle Reaktionszeiten bringt LG zudem den 27GX790B auf den Markt. Der Nachfolger des 27GX790A erreicht eine native Bildwiederholrate von 540 Hz und kann im Dual-Mode sogar auf bis zu 720 Hz hochschalten.
Die neuen UltraGear-evo-Monitore sollen voraussichtlich ab Juni beziehungsweise Juli in den Handel kommen. Preise hat LG bislang noch nicht genannt.
14 Kommentare
Monitor wäre mir zu klein zum zocken
Am Schreibtisch sitzt du aber mit der Nase direkt davor.
Hab einen 32 Zoll Monitor am Schreibtisch, und glaub mir es ist nicht zu klein wenn du direkt davor sitzt.
Tolles Gerät, mal abwarten, was es kosten wird.
Schätze mal unter 1000 ^^
Schnäppchen 🤔😅.
Ich wäre ja für einen LG OLED Ultra Evo 65″ für meine Xbox Helix 🙂
LG baut tolle Geräte, gerade im OLED Bereich. Aber 720Hz sind doch für den Mensch nicht mehr wahrnehmbar oder täusche ich mich?
Nach 8K sind jetzt auch die Hz beim finalen BS Level angekommen. Aber gut, es geht da wohl auch eher ums Prinzip.
Oled zum zocken ja. Fürs Office, nein. Ich brauche beides. Leider gibt es wenige Hersteller, welche gute 34 Zoll Widescreen Monitore ohne Oled anbieten.
Wenn’s um Office geht Liebäugele mit einem 52” 6K Monitor für meinen Mac … den neuen Dell UltraSharp-Thunderbolt Hub-Monitor U5226KW. Schniekes Teil
Lg wie immer einfach klasse
Lustig, welches Spiel läuft mit soviel Hz? Man ist froh wenn man nativ 60 Fps schafft.
OK damit kann ich definitiv nichts anfangen habe einen 2k 120hz Monitor für die Konsole halt joar reicht ne. Aber hier wird es offensichtlich um PC Guys gehen