LG Electronics: LG zündet Gaming-Monitor-Offensive – ein Modell knackt unglaubliche 720 Hz

LG stellt neue UltraGear evo Gaming-Monitore mit 5K und bis zu 720 Hz vor!

LG Electronics hat auf der LG Convention in Frankfurt seine nächste Generation von Gaming-Monitoren präsentiert. Unter der neuen Premium-Marke UltraGear evo bringt der Hersteller mehrere Modelle auf den Markt, die sowohl bei Auflösung als auch Bildwiederholrate neue Maßstäbe setzen sollen.

Im Mittelpunkt stehen drei neue Displays – der 39GX950B, 27GM950B und 52G930B – die auf 5K- beziehungsweise 5K2K-Auflösung setzen und zusätzlich mit einer integrierten KI-Funktion zur Bildverbesserung ausgestattet sind. Ergänzt wird das Line-up durch den besonders schnellen 27GX790B, der sich vor allem an kompetitive Spieler richtet.

KI-Upscaling direkt im Monitor

Ein zentrales Feature der neuen Serie ist 5K AI Upscaling, das direkt im Monitor arbeitet. Die On-Device-KI analysiert Bildinhalte in Echtzeit und skaliert sie auf eine höhere Auflösung hoch. Dadurch soll die Bildqualität verbessert werden, ohne dass zusätzliche Rechenleistung vom PC benötigt wird.

Verschiedene Technologien für unterschiedliche Spielstile

Die neuen Modelle decken unterschiedliche Anforderungen ab.

Der 39GX950B setzt auf ein gebogenes 39-Zoll-Panel mit Primary-RGB-Tandem-OLED-Technologie und einer 5K2K-Auflösung im 21:9-Format. Dank Dual-Mode können Nutzer zwischen maximaler Auflösung oder höherer Bildwiederholrate wechseln.

Mit dem 27GM950B bringt LG außerdem einen 27-Zoll-Monitor mit 5K MiniLED-Technologie. Eine neue Panel-Architektur soll störende Blooming-Effekte reduzieren und gleichzeitig für stärkere Kontraste sorgen. Auch hier ist ein Dual-Mode vorhanden: 165 Hz bei 5K oder bis zu 330 Hz bei QHD.

Der 52G930B richtet sich an Spieler, die möglichst viel Bildfläche wollen. Laut LG handelt es sich um den bislang größten 5K2K-Gaming-Monitor. Das 52-Zoll-Display bietet eine 1000R-Krümmung und ist etwa ein Drittel breiter als klassische UHD-Monitore.

Für besonders schnelle Reaktionszeiten bringt LG zudem den 27GX790B auf den Markt. Der Nachfolger des 27GX790A erreicht eine native Bildwiederholrate von 540 Hz und kann im Dual-Mode sogar auf bis zu 720 Hz hochschalten.

Die neuen UltraGear-evo-Monitore sollen voraussichtlich ab Juni beziehungsweise Juli in den Handel kommen. Preise hat LG bislang noch nicht genannt.