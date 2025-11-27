Lies of P 2: Fortsetzung nimmt Fahrt auf: Director verspricht ein deutlich intensiveres Erlebnis

Choi Ji-won, der Director von Lies of P, hat erstmals über das kommende Sequel gesprochen und den Spielern hohe Erwartungen in Aussicht gestellt.

In einer kurzen, aber klaren Aussage betont er, dass das Team mit voller Kraft an der Fortsetzung arbeitet und den Spielern das bestmögliche Spielerlebnis bieten möchte. Choi erklärt, dass die Entwickler alles daran setzen, den Spielspaß im Nachfolger auf ein neues Niveau zu heben, und versichert, dass niemand enttäuscht sein werde.

Lies of P zählt zu den erfolgreichsten Soulslike-Neuinterpretationen der vergangenen Jahre und ist besonders auf Xbox, PlayStation und PC auf großes Interesse gestoßen. Der Titel ist zudem im Xbox Game Pass vertreten und hat dort eine breite Spielerschaft erreicht.