Lies of P 2: Fortsetzung nimmt Fahrt auf: Director verspricht ein deutlich intensiveres Erlebnis

Choi Ji-won, der Director von Lies of P, hat erstmals über das kommende Sequel gesprochen und den Spielern hohe Erwartungen in Aussicht gestellt.
In einer kurzen, aber klaren Aussage betont er, dass das Team mit voller Kraft an der Fortsetzung arbeitet und den Spielern das bestmögliche Spielerlebnis bieten möchte. Choi erklärt, dass die Entwickler alles daran setzen, den Spielspaß im Nachfolger auf ein neues Niveau zu heben, und versichert, dass niemand enttäuscht sein werde.
Lies of P zählt zu den erfolgreichsten Soulslike-Neuinterpretationen der vergangenen Jahre und ist besonders auf Xbox, PlayStation und PC auf großes Interesse gestoßen. Der Titel ist zudem im Xbox Game Pass vertreten und hat dort eine breite Spielerschaft erreicht.
Das war ein gutes Soulks like.
Boar ging mir dieser rollende Clownskopf mit den beiden Flammenwerfern auf die nerven 😀
Hat sich aber gut angefühlt, als ich den hatte.
So muss Souls sein, gerne her damit.
Wenn Teil 2 besser als 1 wird, wäre ich schon überrascht, bin gespannt.
Ist halt so garnicht meine Richtung. Artstyle wäre Ok, Soulslike und englische Sprachausgabe, da passe Ich gerne!
Kannst Schwierigkeit einstellen
Danke für die Info. Aber Soulslike gefällt mir garnicht, zudem kommt halt noch das Problem mit dazu das es keine deutsche Sprachausgabe gibt.
Optisch hingegen gefällt es mir recht gut.
Auf mich wartet immer noch Teil 1.
Dito… Trotz vorhandenem Interesse bisher nicht gespielt
Komme leider nicht dazu. Immer kommt was dazwischen.
War so lange im Game Pass, da hast du was verpasst.
Bin Kapitel 5 stuck geblieben
Oh…super! Darauf freue ich mich…der Titel wird halt nicht „Lies of P 2“ heißen…wer’s durchgespielt hat, weiß warum…
Solange es keinen offiziellen Namen gibt, ordnen wir das Spiel so ein.
Ja, sicher…bin eh gespannt, wie der ausfallen wird, damit die Spieler des ersten Teils auch sofort kapieren, dass das der zweite Teil ist…
Ich fand die Atmosphäre extrem gut beim ersten Teil aber spielerisch eine absolute Katastrophe, alles so langsam und klobig. Wahrscheinlich habe ich mich einfach an SoulsGames satt gesehen und empfinde hier eher eine Abneigung. So ein Spiel in Richtung Ninja Gaiden oder sogar Rollenspiel Elementen wie in Fable wäre deutlich interessanter gewesen.
Habe es auf Xbox, Steam und Ps5 mehrmals durchgespielt. Teil 2 kann kommen 😏
Darauf bin ich wirklich Hype, habs auf Xbox und Steam durchgespielt, auf Steam auch mit DLC – was ein tolles Soulslike!
Habe es angespielt aber das Industrielle an Robo Gegner hat mir nicht gefallen
sehr gutes Souslike