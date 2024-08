Lies of P 2: Hinweise auf mögliches Open-World-Szenario

Autor:, in / Lies of P 2

Eine neue Stellenausschreibung enthält Hinweise auf ein mögliches Open-World-Szenario für Lies of P 2.

Mit seinem Soulslike-Action-Rollenspiel Lies of P landete Neowiz im September letzten Jahres einen regelrechten Volltreffer. Kein Wunder also, dass sich eine Fortsetzung bereits in Planung befindet.

Im Gegensatz zum Erstling, der sich durch eng gestaltete, lineare, korridorähnliche Level auszeichnete, könnte der nächste Ableger auf ein Open-World-Szenario setzen.

In einer Stellenausschreibung für einen Field Level Designer sind dazu unter „bevorzugte Qualifikationen“ die Punkte Open-World-Erfahrung und umfassende Erfahrung mit dem Spielen von Open-World-Spielen zu finden.

Laut einer im Januar veröffentlichten Stellenausschreibung wird Lies of P 2 auf der Unreal Engine 5 basieren. Verantwortlich für die Entwicklung ist wie schon beim Vorgänger das südkoreanische Entwicklerstudio Round 8.