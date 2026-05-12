Lies of P 2: Volle Produktion gestartet

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Das kommende Soulslike-Rollenspiel Lies of P 2 konnte in die Phase der vollen Produktion starten.

Mit dem Soulslike-Rollenspiel Lies of P konnte der koreanische Entwickler Neowiz einen der Hits des Jahres 2023 landen. Vor allem das atmosphärische Pinocchio-Setting und die fordernden Kämpfe mit Parier-Mechanik konnten Fans überzeugen.

Dank dem großen Erfolg mit mittlerweile über vier Millionen verkauften Einheiten war schnell klar, dass Lies of P einen Nachfolger bekommen würde. Director Choi Ji-won formulierte dazu das Ziel, das Geschehen in Lies of P 2 nochmals deutlich intesiver gestalten zu wollen.

Wie jetzt aus Seite 9 des neuesten Geschäftsberichts von Neowiz hervorgeht, konnte Lies of P 2 die Prototyp-Phase abschließen und in die Phase der vollen Produktion eintreten. Weitere Details zum Spiel oder einem Veröffentlichungstermin liefert man allerdings nicht.

Quelle
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7 Kommentare Added

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  1. PopcornKino 1380 XP Beginner Level 1 | 12.05.2026 - 07:09 Uhr

    Wird sicherlich wieder ein tolles Spiel. Für mich persönlich war das Spiel wesentlich schwieriger als die Titel von Fromsoftware. Freue mich schon darauf 🙂

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  2. Drakeline6 214835 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.05.2026 - 07:14 Uhr

    Hoffentlich wird durch die neue KI Stelle nicht an Mitarbeitern eingespart.
    Der erste Teil hat Spaß gemacht, war aber bis auf diesen Clownkopf mit den 2 Flammenwerfer Typen etwas zu leicht.
    Bin gespannt.

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  3. Katanameister 422820 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 12.05.2026 - 07:20 Uhr

    Auf Teil 2 freue ich mich sehr, das wird bestimmt wieder ein qualitativ hochwertiges Soulslikes.

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  6. faktencheck 192380 XP Grub Killer Man | 12.05.2026 - 08:55 Uhr

    Zauberer von Oz incoming! Ich freue mich jetzt schon darauf die Platin dafür in Angriff zu nehmen.
    Lies of P ist ein geniales Game – der Nachfolger wird das ebenso werden. Da bin ich zu 100% überzeugt.

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  7. Vayne1986 50975 XP Nachwuchsadmin 5+ | 12.05.2026 - 09:05 Uhr

    Soulslike Spiele sind nicht meins. Freut mich für Fans des Genres. ✌🏻

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