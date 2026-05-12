Lies of P 2: Volle Produktion gestartet

Das kommende Soulslike-Rollenspiel Lies of P 2 konnte in die Phase der vollen Produktion starten.

Mit dem Soulslike-Rollenspiel Lies of P konnte der koreanische Entwickler Neowiz einen der Hits des Jahres 2023 landen. Vor allem das atmosphärische Pinocchio-Setting und die fordernden Kämpfe mit Parier-Mechanik konnten Fans überzeugen.

Dank dem großen Erfolg mit mittlerweile über vier Millionen verkauften Einheiten war schnell klar, dass Lies of P einen Nachfolger bekommen würde. Director Choi Ji-won formulierte dazu das Ziel, das Geschehen in Lies of P 2 nochmals deutlich intesiver gestalten zu wollen.

Wie jetzt aus Seite 9 des neuesten Geschäftsberichts von Neowiz hervorgeht, konnte Lies of P 2 die Prototyp-Phase abschließen und in die Phase der vollen Produktion eintreten. Weitere Details zum Spiel oder einem Veröffentlichungstermin liefert man allerdings nicht.