Lies of P 2: Volle Produktion gestartet

Mit dem Soulslike-Rollenspiel Lies of P konnte der koreanische Entwickler Neowiz einen der Hits des Jahres 2023 landen. Vor allem das atmosphärische Pinocchio-Setting und die fordernden Kämpfe mit Parier-Mechanik konnten Fans überzeugen.
Dank dem großen Erfolg mit mittlerweile über vier Millionen verkauften Einheiten war schnell klar, dass Lies of P einen Nachfolger bekommen würde. Director Choi Ji-won formulierte dazu das Ziel, das Geschehen in Lies of P 2 nochmals deutlich intesiver gestalten zu wollen.
Wie jetzt aus Seite 9 des neuesten Geschäftsberichts von Neowiz hervorgeht, konnte Lies of P 2 die Prototyp-Phase abschließen und in die Phase der vollen Produktion eintreten. Weitere Details zum Spiel oder einem Veröffentlichungstermin liefert man allerdings nicht.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wird sicherlich wieder ein tolles Spiel. Für mich persönlich war das Spiel wesentlich schwieriger als die Titel von Fromsoftware. Freue mich schon darauf 🙂
Hoffentlich wird durch die neue KI Stelle nicht an Mitarbeitern eingespart.
Der erste Teil hat Spaß gemacht, war aber bis auf diesen Clownkopf mit den 2 Flammenwerfer Typen etwas zu leicht.
Bin gespannt.
Auf Teil 2 freue ich mich sehr, das wird bestimmt wieder ein qualitativ hochwertiges Soulslikes.
Fand Teil 1 sehr atmosphärisch, mir persönlich aber zu schwer.
Das ist eine gute Nachricht.
Zauberer von Oz incoming! Ich freue mich jetzt schon darauf die Platin dafür in Angriff zu nehmen.
Lies of P ist ein geniales Game – der Nachfolger wird das ebenso werden. Da bin ich zu 100% überzeugt.
Soulslike Spiele sind nicht meins. Freut mich für Fans des Genres. ✌🏻