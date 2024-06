Lies of P: 224-seitiges Artbook ab November im Buchhandel

Autor:, in / Lies of P

Im November wird ein 224-seitiges Artbook von Lies of P in den Buchhandel kommen.

Dark Horse Books und ROUND8 Studio laden die Leser ein, die geheimnisvolle und spannende Welt von The Lies of P in einem wunderschönen neuen Artbook zu erkunden: The Art of Lies of P.

Dieses übergroße, vollfarbige Buch beschreibt die Entstehung des erfolgreichen Horror-Fantasy-Videospiels.

Es enthält eine liebevoll zusammengestellte Sammlung von Konzeptkunst, begleitet von einem ausführlichen Kommentar der Autoren.

The Art of Lies of P ist eine düster-fantastische Reise durch die Entstehung der Videospielsensation.

„Als wir uns entschieden, ein Kunstbuch für Lies of P zu machen, wussten wir, dass wir etwas schaffen wollten, das als Dankeschön an unsere Fans dient und gleichzeitig einen Blick hinter die Kulissen des Entwicklungsprozesses des Spiels gewährt“, so Jiwon Choi, Director von Lies of P. „Das Team von Dark Horse Books hat unsere Vision für „The Art of Lies of P“ aufgegriffen und etwas geschaffen, das wirklich lebendig ist und von der Liebe und dem Einsatz des Teams von ROUND8 Studios zeugt. Wir hoffen, dass es unserer Lies of P-Community Freude bereitet!“

Geppettos Puppe ist in einem Netz aus Lügen gefangen. Grimmige Monster und verschlagene Gestalten stehen zwischen dem vermeintlich echten Jungen und der Wahrheit: Wer hat die Seuche ausgelöst, die die einst blühende Stadt Krat in Wahnsinn und Blutrausch gestürzt hat?

In Lies of P muss ein umkämpfter Puppenjunge seine Waffen und seinen Körper anpassen, um sich unsagbaren Schrecken zu stellen, unergründliche Geheimnisse zu lüften und sich den Konsequenzen von Ehrlichkeit und Betrug zu stellen.

Das Hardcover von The Art of Lies of P hat 224 Seiten und misst 9 x 12 Zoll. Es wird am 12. November 2024 im Buchhandel und am 13. November 2024 in den Comicläden erhältlich sein.

Vorbestellungen sind ab sofort bei Amazon, Barnes and Noble, TFAW und im Comic- und Buchhandel vor Ort möglich. Das Buch wird im Einzelhandel 49,99 $ kosten.