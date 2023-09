Lies of P: Alles nur gelogen

Wie wir bereits berichtet haben, freut sich NEOWIZ, ein globaler Spielentwickler und -publisher, bekannt zu geben, dass das mit Spannung erwartete Souls-like Lies of P offiziell für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC über Steam erschienen ist.

Das Spiel ist auch über den Mac App Store auf Macs mit Apple silicon und im Xbox Game Pass erhältlich.

Vor seiner Veröffentlichung wurde Lies of P als fesselnder Einstieg in das Souls-like Genre gelobt und auf der Gamescom 2022 mehrfach ausgezeichnet, darunter als „Most Wanted Sony PlayStation Game“, „Best Role Playing Game“ und „Best Action Adventure Game“.

„Wir sind der Community so dankbar für ihr Feedback und ihre Ermutigung, die es uns ermöglicht hat, ein Spiel zu entwickeln, das unsere vielen Inspirationen würdigt und gleichzeitig einen neuen Weg im Souls-like Genre beschreitet.“ sagte Lies of P Director Jiwon Choi. „Lies of P ist unsere Liebeserklärung an das Genre und seine Fans, und wir sind den Medien sehr dankbar, die uns auf diesem Weg unterstützt und unsere Ziele und Ambitionen anerkannt haben. Jetzt ist es an der Zeit, dass Spieler*innen auf der ganzen Welt alles, was Krat zu bieten hat, selbst erleben!“