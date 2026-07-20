Lies of P: Switch 2 Complete Edition startet im August digital und im Oktober physisch

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Lies of P: Complete Edition vereint das preisgekrönte Hauptspiel und die Erweiterung Overture in einer neuen Komplettausgabe.

Mit der Lies of P: Complete Edition erscheint schon bald die bislang umfangreichste Version des gefeierten Soulslike-Abenteuers. Die neue Ausgabe vereint das Hauptspiel Lies of P und die Prequel-Erweiterung Lies of P: Overture in einem Gesamtpaket.

Spieler erleben damit die komplette Geschichte rund um Geppettos Puppe in einer einzigen Edition. Neben dem mehrfach ausgezeichneten Hauptspiel ist auch die düstere Vorgeschichte Overture enthalten, die das Universum um neue Inhalte erweitert.

Die Lies of P: Complete Edition erscheint am 6. August 2026 digital im Nintendo eShop. Wer eine Box-Version bevorzugt, muss sich etwas länger gedulden: Die von iam8bit produzierte physische Edition folgt am 2. Oktober 2026.

Mit der Complete Edition erhalten sowohl Neueinsteiger als auch Fans die Möglichkeit, sämtliche Inhalte des beliebten Action-Rollenspiels in einer vollständigen Sammlung zu erleben.

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22 Kommentare Added

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  1. DBGH miLKa 22685 XP Nasenbohrer Level 2 | 20.07.2026 - 10:48 Uhr

    Ich finde das nen unding das digitale und physische Versione unterschiedlich rauskommen. Warum kommt nicht alles am selben Datum raus genauso wie es früher immer gewesen ist.

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  2. Nibelungen86 385635 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 20.07.2026 - 10:52 Uhr

    Sehr cool, 👍🏻
    Die Switch 2 hat wirklich Power, obwohl es eigentlich nur ein Handheld ist.

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  4. ShellingFord135 20615 XP Nasenbohrer Level 1 | 20.07.2026 - 11:02 Uhr

    Da können sich alle Switch 2 Besitzer freuen, die es icht schon auf XBOX gespielt haben. Ich persönlich spiele leiber die beste Version des Spieles auf der XBOX statt auf der portablen aber schwachen Switch Hardware. Aber jedem das seine.

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  5. Ash2X 355880 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 20.07.2026 - 11:15 Uhr

    Die Masse an Ports/Remastern ist echt krass. Die Preise allerdings auch 😅
    Prima für Leute die sich denken „Hey, das möchte ich nochmal für mehr Geld in schlechterer Qualität spielen“ 😄

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    • Karamuto 327560 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.07.2026 - 11:27 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Oder jemand der mir Nintendo Konsolen hat ( still es geben ) der kann nun endlich die haben Spiele spielen die vorher auf der normalen Switch nicht liefen 🤷‍♂️

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      • Ash2X 355880 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 20.07.2026 - 12:03 Uhr
        Antwort auf Karamuto

        Ja, aber die Anzahl der Leute die sich für die ganzen aktuellen Ports interessieren und keine anderen Plattformen haben dürfte ziemlich gering sein 😄

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        • Karamuto 327560 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.07.2026 - 13:08 Uhr
          Antwort auf Ash2X

          Kann ich nicht beurteilen tatsächlich. Auf Nintendo Konsolen laufen die 3rd party Spiele zumeist ja nicht so gut vom den Verkäufen her. Also könnte deine Annahme da durchaus stimmen.

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          • Ash2X 355880 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 20.07.2026 - 13:26 Uhr
            Antwort auf Karamuto

            Ist natürlich auch nur eine Schätzung, aber gerade in einem Genre in dem alles mit dem Timing und damit mit der Bildrate quasi alles steht und fällt ist die Switch 2 nicht unbedingt die erste Wahl 😄
            Wenn sie es gut hinbekommen ist es auch irgendwie beeindruckend und ich kenne viele Leute die sich Switch Spiele gekauft haben nur um zu sehen wie sie laufen… Nicht um sie wirklich darauf auch zu spielen – es könnte also gut sein dass die Anzahl der Leute höher ist als man denkt 😅

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  6. Drakeline6 235155 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.07.2026 - 11:29 Uhr

    Hat Spaß gemacht.
    Teil 2 ist schon in Entwicklung, bin gespannt drauf 🙂
    Gerne wieder im Gamepass.

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  9. Devilsgift 156805 XP God-at-Arms Gold | 20.07.2026 - 13:15 Uhr

    Hat mich schon vorher nicht interessiert, und nun auch nicht. Aber es ist gut das es ne Switch 2 Version gibt.

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