Lies of P: Switch 2 Complete Edition startet im August digital und im Oktober physisch

Lies of P: Complete Edition vereint das preisgekrönte Hauptspiel und die Erweiterung Overture in einer neuen Komplettausgabe.

Mit der Lies of P: Complete Edition erscheint schon bald die bislang umfangreichste Version des gefeierten Soulslike-Abenteuers. Die neue Ausgabe vereint das Hauptspiel Lies of P und die Prequel-Erweiterung Lies of P: Overture in einem Gesamtpaket.

Spieler erleben damit die komplette Geschichte rund um Geppettos Puppe in einer einzigen Edition. Neben dem mehrfach ausgezeichneten Hauptspiel ist auch die düstere Vorgeschichte Overture enthalten, die das Universum um neue Inhalte erweitert.

Die Lies of P: Complete Edition erscheint am 6. August 2026 digital im Nintendo eShop. Wer eine Box-Version bevorzugt, muss sich etwas länger gedulden: Die von iam8bit produzierte physische Edition folgt am 2. Oktober 2026.

Mit der Complete Edition erhalten sowohl Neueinsteiger als auch Fans die Möglichkeit, sämtliche Inhalte des beliebten Action-Rollenspiels in einer vollständigen Sammlung zu erleben.