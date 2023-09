Lies of P: Das sind die Waffen im Spiel

Autor:, in / Lies of P

Zu Lies of P wurden jetzt die Waffen vorgestellt, die ihr im Spiel einsetzen könnt.

Lies of P erscheint am 19. September 2023 und wird direkt ab dem Tag der Veröffentlichung im Xbox Game Pass verfügbar sein. Falls ihr also eine kleine Auszeit von Starfield benötigt, könnte dies euer Spiel sein.

Damit ihr wisst, welche Waffen ihr durch Lies of P schwingen könnt, wurde ein neuer Waffen-Showcase-Trailer mit neuen Spielszenen veröffentlicht: