Lies of P: Demo-Feedback führt zu Änderungen

Bereits im September wird Lies of P seine Veröffentlichung feiern, doch noch immer arbeiten die Entwickler intensiv an ihrem Spiel.

Wo andere einen Tag-1-Patch planen und in Richtung Gold-Status schielen, arbeiten die Entwickler von Lies of P weiter fieberhaft an ihrem Souls-Like-Spiel.

Dabei geht es nicht nur um das Finden von Bugs, sondern auch den Spielmechaniken schenkt man Aufmerksamkeit. Grund dazu gab es durch die erschienene Demo von ihrem Spiel, durch die das Team einiges an Feedback sammeln konnte.

So verriet der Director Jiwon Choi: „Als wir den Ausweichteil ausgetauscht haben, haben wir ihn beim Ausweichen glatt und flexibel gemacht. Wenn man zu einer anderen Bewegung oder Aktion wechselt, haben wir sie kürzer und flüssiger gemacht, um den Wechsel zu erleichtern.“

Dadurch lockert das Studio den Bewegungsablauf der Spielfigur auf, welcher in der Demo zuweilen störrisch und sehr steif empfunden wurde. Doch neben den Bewegungsabläufen im Spiel beschäftigt man sich ebenfalls weiter mit den Mechaniken. Das Feedback der Demo-Spieler führte dazu, dass vor allem das Schärfen der Waffen genauer betrachtet wurde.

Der Director erklärte die Entscheidung folgendermaßen: „Wir haben einige Rückmeldungen erhalten, dass es schwierig ist, sich an die Haltbarkeit anzupassen. Wir mussten es ein wenig ändern. Insgesamt ging es beim Feedback darum, sich an das Kampfsystem zu gewöhnen. Das war der Hauptteil, den wir geändert haben.“ Er fügte jedoch hinzu: „Wir können nicht jede Kleinigkeit auflisten, die wir nach der Demo-Version geändert haben, aber natürlich haben wir alles gründlich berücksichtigt, um es besser zu machen.“

Die Demo ist auf den jeweiligen Plattformen noch immer erhältlich. Das Ergebnis bis zur Veröffentlichung wird jedoch ein anderes sein, als euch die Demo präsentieren konnte.

Lies of P erscheint am 19. September im Xbox Game Pass. Wer es kaufen möchte, kann dazu ebenfalls auf die Deluxe-Edition zurückgreifen.