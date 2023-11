Lies of P: Director’s Letter deckt Sequel und DLC auf

Autor:, in / Lies of P

Für Lies of P läuft es richtig gut – so gut, dass Game Director Ji Won Choi einen DLC und ein Sequel bestätigte.

Mit einem Director’s Letter wollte sich Game Director Ji Won Choi bei der Community für die Lies of P-Unterstützung bedanken. Und das tat er in umfassendem Ausmaß. Zum einen teilte er in einem Video mit, dass bei Entwickler und Publisher Neowiz ein Story-DLC für Lies of P in Arbeit ist, zum anderen bestätigte er, dass man auch bereits an einem Sequel arbeite.

„Höchste Priorität hat für uns das Entwickeln des DLC und die Arbeit an unserem Sequel“, teilte Choi in dem Director’s Letter mit. „Das Entwicklerteam steckt eine Menge Arbeit hinein, betreibt viel Brainstorming und lotet verschiedene Aspekte der Projekte aus.“

Das Video könnt ihr euch noch einmal hier anschauen:

Lies of P knackte vor Kurzem die 1-Million-Marke. Verfügbar ist Lies of P für die Xbox Series X|S und die Xbox One. Zudem ist das Spiel im Game Pass enthalten und über Steam sowie für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 verfügbar.