Lies of P: Erster DLC wird dieses Jahr erscheinen

Neowiz plant die Veröffentlichung des DLCs für Lies of P in der zweiten Jahreshälfte.

Nach dem erfolgreichen Release des Soulslike Lies of P kündigte Neowiz nicht nur eine Fortsetzung an. Der aktuelle erste Teil, der auch im Xbox Game Pass spielbar ist, erhält sogar einen DLC.

In seinem Finanzbericht für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2024 gibt das Unternehmen an, den bisher nicht näher bezeichneten DLC für Lies of P in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 veröffentlichen zu wollen.