Lies of P: Es war einmal APAB

Wer in den frühen Trailern zu Lies of P besonders aufmerksam war, entdeckte schnell eine Puppe mit dem Schild APAB um den Hals.

In einem Interview vor der Gamescom stellte sich der kreative Kopf hinter Lies of P, Ji-Won Choi, einigen Fragen aus der Presse und Community. Eine besonders eklatante Frage beschäftigte allerdings einige aufmerksame Zuschauer der Trailer.

In einer Szene könnt ihr eine aufgehängte und fast schon morbide präsentierte Puppe sehen. Diese ist aufgeknüpft an einem Torbogen, mit einem Schild um den Hals. Dieses Schild prangerte in frühen Trailer-Versionen die Aufschrift „APAB“ an. Ob dieser Schriftzug nun ähnlich wie der politische Begriff zu verstehen ist, verriet der Koreaner in einem Interview.

Choi antwortete: „Das war eine der Botschaften, die wir im Spiel verwenden wollten, aber am Ende haben wir sie doch herausgenommen. Wir haben es schließlich entfernt, weil wir wollten, dass jeder das Spiel genau so genießt, wie wir es uns vorgestellt haben, und nicht nach irgendwelchen Trends beurteilt wird. Wir wollten wirklich, dass die Welt, die wir entworfen haben, von den Spielern genau so interpretiert wird, wie wir sie haben wollten, also haben wir Faktoren herausgenommen, die ein wenig riskant sein könnten.“ „Wir respektieren jeden, der dieses Spiel spielen möchte, und wir wollten, dass jeder die beste Erfahrung daraus macht. Aber du hast es richtig gesehen, es war ‚All Puppets Are Bastards‘ (APAB).“

Die Entscheidung dahinter, den Schriftzug zu entfernen und mit „Purge Puppets“ zu ersetzen, ist hinsichtlich der politischen Brisanz des angelehnten Akronyms nachvollziehbar. Die Anlehnung an „ACAB„, wäre verständlicherweise für das Spiel ein Punkt, der in einigen Ländern bei der Veröffentlichung für Probleme sorgen könnte.