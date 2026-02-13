Lies of P: Hauptspiel und Overture DLC knacken 4 Millionen Verkäufe

Lies of P
Image: NEOWIZ

Vier Millionen verkaufte Einheiten und 90 Prozent Umsatz aus dem Westen – dazu ein Musik‑Crossover mit dem National Gugak Center: Lies of P setzt seinen Höhenflug fort.

Lies of P bleibt ein globaler Erfolg. Wie aus aktuellen Finanzdaten von Neowiz hervorgeht, haben das Hauptspiel und das Overture‑DLC inzwischen die Marke von 4 Millionen verkauften Einheiten überschritten.

Besonders bemerkenswert: 90 Prozent des gesamten Umsatzes stammen aus westlichen Märkten, ein klares Zeichen dafür, wie stark das Soulslike international verankert ist.

Parallel dazu wurde ein außergewöhnliches Kulturprojekt vorgestellt:

Lies of P trifft traditionelle koreanische Musik

In Zusammenarbeit mit dem National Gugak Center of Korea wurden ausgewählte Stücke aus Lies of P: Overture neu arrangiert – komplett mit traditionellen koreanischen Instrumenten. Die Tracks erhalten dadurch eine völlig neue Klangfarbe, die das düstere Pinocchio‑Universum mit klassischer koreanischer Musiktradition verbindet.

Für Fans bedeutet das gleich zwei Highlights: beeindruckende Verkaufszahlen und ein musikalisches Experiment, das die Welt von Lies of P auf ungewohnte, kulturell reiche Weise erweitert.

  6. aleXdeluXe86 54500 XP Nachwuchsadmin 6+ | 13.02.2026 - 11:20 Uhr

    Ich habe es seit Wochen installiert. Aber irgendwie starte ich es einfach nicht…
    Wäre auch neben bloodborne mein erstes in die Richtung

  7. Teddofryo 102515 XP Elite User | 13.02.2026 - 12:45 Uhr

    Sehr gutes Spiel, auch wenn ich noch in Kapitel 5 rumhänge und schon lange weiter spielen möchte, dieses reinkommen nervt immer.

  8. FaMe 162345 XP First Star Bronze | 13.02.2026 - 12:52 Uhr

    Ich habe das Spiel ein paar Stunden bei einem Kollegen gespielt um festzustellen, dass Soulslike Games wirklich nichts für mich sind 😅 Aber ich freue mich für die Entwickler für den Erfolg

