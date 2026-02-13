Lies of P: Hauptspiel und Overture DLC knacken 4 Millionen Verkäufe

Lies of P bleibt ein globaler Erfolg. Wie aus aktuellen Finanzdaten von Neowiz hervorgeht, haben das Hauptspiel und das Overture‑DLC inzwischen die Marke von 4 Millionen verkauften Einheiten überschritten.
Besonders bemerkenswert: 90 Prozent des gesamten Umsatzes stammen aus westlichen Märkten, ein klares Zeichen dafür, wie stark das Soulslike international verankert ist.
Parallel dazu wurde ein außergewöhnliches Kulturprojekt vorgestellt:
Lies of P trifft traditionelle koreanische Musik
In Zusammenarbeit mit dem National Gugak Center of Korea wurden ausgewählte Stücke aus Lies of P: Overture neu arrangiert – komplett mit traditionellen koreanischen Instrumenten. Die Tracks erhalten dadurch eine völlig neue Klangfarbe, die das düstere Pinocchio‑Universum mit klassischer koreanischer Musiktradition verbindet.
Für Fans bedeutet das gleich zwei Highlights: beeindruckende Verkaufszahlen und ein musikalisches Experiment, das die Welt von Lies of P auf ungewohnte, kulturell reiche Weise erweitert.
4 mio is schon krass , spielt sich richtg gut
Freut mich, ist m gutes soulslike.👍
Verdient, tolles Soulslike, das Dlc muss ich allerdings noch zocken.
Glückwunsch zu diesem Meilenstein
Glückwunsch für den Erfolg, der Look gefällt mir.
Ich habe es seit Wochen installiert. Aber irgendwie starte ich es einfach nicht…
Wäre auch neben bloodborne mein erstes in die Richtung
Sehr gutes Spiel, auch wenn ich noch in Kapitel 5 rumhänge und schon lange weiter spielen möchte, dieses reinkommen nervt immer.
Ich habe das Spiel ein paar Stunden bei einem Kollegen gespielt um festzustellen, dass Soulslike Games wirklich nichts für mich sind 😅 Aber ich freue mich für die Entwickler für den Erfolg