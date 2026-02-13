Lies of P: Hauptspiel und Overture DLC knacken 4 Millionen Verkäufe

Vier Millionen verkaufte Einheiten und 90 Prozent Umsatz aus dem Westen – dazu ein Musik‑Crossover mit dem National Gugak Center: Lies of P setzt seinen Höhenflug fort.

Lies of P bleibt ein globaler Erfolg. Wie aus aktuellen Finanzdaten von Neowiz hervorgeht, haben das Hauptspiel und das Overture‑DLC inzwischen die Marke von 4 Millionen verkauften Einheiten überschritten.

Besonders bemerkenswert: 90 Prozent des gesamten Umsatzes stammen aus westlichen Märkten, ein klares Zeichen dafür, wie stark das Soulslike international verankert ist.

Parallel dazu wurde ein außergewöhnliches Kulturprojekt vorgestellt:

Lies of P trifft traditionelle koreanische Musik

In Zusammenarbeit mit dem National Gugak Center of Korea wurden ausgewählte Stücke aus Lies of P: Overture neu arrangiert – komplett mit traditionellen koreanischen Instrumenten. Die Tracks erhalten dadurch eine völlig neue Klangfarbe, die das düstere Pinocchio‑Universum mit klassischer koreanischer Musiktradition verbindet.

Für Fans bedeutet das gleich zwei Highlights: beeindruckende Verkaufszahlen und ein musikalisches Experiment, das die Welt von Lies of P auf ungewohnte, kulturell reiche Weise erweitert.