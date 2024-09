Lies of P: Lebenszeichen zum neuen DLC

Lies of P-Spieler warten weiterhin auf eine Erweiterung zum Spiel. Diese wird aber allem Anschein noch auf sich warten lassen, denn die Entwickler „wollen es richtig“ machen und sich in den Bereichen verbessern, die sie bereits gut gemeistert haben.

In einem offenen Brief meldete sich nun der Direktor selbst zu Wort:

„Liebe Bürger von Krat, hier spricht Jiwon Choi, der Direktor von Lies of P.“

„Es ist kaum zu glauben, dass ein Jahr vergangen ist, seit wir euch zum ersten Mal nach Krat eingeladen haben.“

„Während wir die Hitze des bisher heißesten koreanischen Sommers ertragen und fleißig am kommenden DLC arbeiten, sind eure kontinuierliche Unterstützung und Liebe alles für uns und motivieren uns, die Welt von Lies of P weiter auszubauen.“

„Mein Ziel als Regisseur, ein unterhaltsames Spiel zu erschaffen, ist nie ins Wanken geraten. Euer Feedback und eure Ermutigung waren und werden immer eine ständige Quelle der Inspiration für mich sein.“

„Für den DLC von Lies of FP und die Fortsetzung wollen wir das, was wir gut gemacht haben, noch besser machen und uns in Bereichen verbessern, in denen wir noch wachsen können. Das mag einfach klingen, aber es ist alles andere als einfach, sich an die Basis zu halten. Zum Glück habe ich großartige Kollegen, denen ich mein volles Vertrauen schenken kann, das Team NOUGH und ROUNDS Studio. Sie sind mit mir durch dick und dünn gegangen, und wir werden auch weiterhin einen Schritt nach vorne machen.“

„Es ist schon komisch, wie die Zeit zu vergehen scheint, wenn ich auf ein erwartetes Spiel warte, aber sie vergeht wie im Flug, wenn ich an einem Spiel arbeite. Diese Lücke zu überbrücken, ist vielleicht der Punkt, an dem ich mich am meisten anstrengen muss.“

„Wir werden uns jetzt erst einmal wieder an die Arbeit machen. Wenn wir zurückkehren, hoffen wir, Ihre Vorfreude in Freude verwandeln zu können. Vielen Dank, dass Sie diese Reise mit uns gemeinsam angetreten haben. Mit freundlichen Grüßen, Jiwon Choi PS. Übrigens, hier ist ein neuer Song und das Artwork des DLCs. Könnt ihr euch vorstellen, welche neue Geschichte sich entfalten wird?“