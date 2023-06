Lies of P: Mechaniken des Action-Rollenspiels erklärt

Autor:, in / Lies of P

Ein neues Video zu Lies of P erklärt die verschiedenen Mechaniken des kommenden Action-Rollenspiels.

Auf dem vergangenen Xbox Showcase gab es einmal mehr neue bewegte Bilder zum kommenden Action-Rollenspiel Lies of P. Obendrein wurde mit dem 19. September 2023 der offizielle Veröffentlichungstermin enthüllt und eine spielbare Demo veröffentlicht.

Ein ausführliches Video von Entwickler Neowiz beleuchtet jetzt einige der Kernaspekte des Spiels wie Waffen, Charaktere, Fähigkeiten und Monster.

Das Waffensystem von Lies of P wird es Spielern ermöglichen, aus hunderten Kombinationsmöglichkeiten die für sie passende Waffe zu erstellen. Im besonders brenzligen Kampfsituationen können über eine der verschiedenen Armprothesen Spezialfähigkeiten eingesetzt werden.

Neben zahlreichen normalen Gegnern bevölkern auch hartnäckigere Gegner und anspruchsvolle Bosse die düsteren Straßen von Lies of P. Sollte einer der Endgegner zu schwer sein, ist es möglich einen Geist zur Unterstützung zu beschwören.

Über das P-Organ genannte Fortschrittssystem verstärken und optimieren Spieler die Fähigkeiten ihres Charakters. Durch den Einsatz der Währung Quarz lassen sich zahlreiche neue Fähigkeiten-Slots freischalten.

Ganz im Sinne der Pinocchio-Thematik werden Spieler im Laufe des Spiels die Möglichkeit haben, NPCs anzulügen, um sie in Sicherheit zu wiegen, oder ihnen die ungeschönte Wahrheit über die Vorgänge in der Welt mitzuteilen.

Lies of P erscheint am 19. September 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC und im Game Pass.