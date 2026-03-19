Lies of P: Mega-Erfolg mit über 4 Millionen verkauften Einheiten

Lies of P und die DLC-Erweiterung Lies of P: Overture feiern weltweiten Erfolg und festigen ihre Position als herausragende Soulslike-Titel.

Der Erfolg von Lies of P setzt neue Maßstäbe: Das von ROUND8 Studio entwickelte und von NEOWIZ veröffentlichte Soulslike hat weltweit mehr als vier Millionen Einheiten verkauft. Damit festigt das düstere Action-RPG nicht nur seinen Platz in der internationalen Gaming-Szene, sondern unterstreicht auch die anhaltende Popularität seiner Erweiterung Lies of P: Overture.

„Dieses Meilenstein ist ein unglaublich bedeutender Moment für das Lies of P Team“, erklärte ein Vertreter von NEOWIZ. „Die Begeisterung und Leidenschaft der globalen Community motiviert uns weiterhin, und es freut uns zu sehen, wie Spieler auf der ganzen Welt unsere düstere Neuinterpretation der Pinocchio-Geschichte entdecken und schätzen.“

Seit dem Launch im September 2023 entführt Lies of P die Spieler in die Belle-Époque des späten 19. Jahrhunderts und kombiniert eine düstere, narrative Interpretation des klassischen italienischen Märchens mit anspruchsvollem, Soulslike-inspiriertem Gameplay.

Die Detailtreue der Charaktere und Umgebungen sowie die komplexen Kampfsysteme haben das Spiel zu einem der herausragenden Titel des Genres gemacht.

Die im Juni 2025 veröffentlichte Erweiterung Lies of P: Overture fungiert als dramatisches Prequel, das die Spieler in die letzten Tage der Stadt Krat entführt. Hier werden bisher ungehörte Geschichten und dunkle Geheimnisse beleuchtet, während neue Waffen-Kombinationen und die sogenannten Legion Arms eine nie dagewesene Freiheit für individuelle Kampfstile ermöglichen.

Spieler und Kritiker honorieren die Qualität des Titels: Lies of P gilt als herausragendes Soulslike der letzten Jahre, während Overture zahlreiche Preise erhielt, darunter Best DLC bei den 15th New York Game Awards, Best Game Expansion bei den Golden Joystick Awards, sowie Auszeichnungen von den Lenovo 3DJuegos Awards, Flow Games Awards und den Korea Game Awards für Excellence & Technical Creativity.