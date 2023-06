Lies of P: Mehr als eine Million spielen die Demo

Autor:, in / Lies of P

Lies of P wird am 19. September 2023 für Xbox-Konsolen und an diesem Tag auch für den Xbox/PC Game Pass erscheinen, wie in der letzten Woche bekannt wurde.

Doch es gab jüngst nicht nur reichlich Gameplay und Details zu den Spielmechaniken des Soulslike-Spiels, auch eine Demo wurde veröffentlicht.

Die Demo von Lies of P wurde bereits mehr als eine Million Mal heruntergeladen und gespielt, wie man offiziell bekannt gab.

Bei Twitch haben sich hingegen zu Spitzenzeiten 170.000 Zuschauer gleichzeitig eingefunden, um Streams zum Spiel zu sehen. Sogar auf Twitter landete Lies of P unter den Top 3.