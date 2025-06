Lies of P: Overture DLC als Shadowdrop beim Summer Game Fest?

Autor:, in / Lies of P

Hinweise verdichten sich: Möglicher Überraschungsrelease des Lies of P-DLCs steht kurz bevor! Kommt der DLC als Shadowdrop zum Summer Game Fest?

Im Vorfeld des Summer Game Fest mehren sich die Hinweise auf eine baldige Veröffentlichung des DLCs Lies of P: Overture. In den sozialen Medien und auf Gaming-Plattformen kursieren aktuell vermeintlich geleakte Bilder, die auf neue Inhalte im düsteren Action-Rollenspiel-Universum von Lies of P hindeuten.

Als wahrscheinliche Plattformen für eine solche Überraschung gelten das Summer Game Fest am 7. Juni oder das Xbox Game Showcase am 8. Juni.

Beide Events bieten aufgrund ihrer hohen medialen Aufmerksamkeit ein ideales Umfeld für eine solche Veröffentlichung. Wenn sich die Gerüchte bestätigen, steht euch schon in wenigen Stunden die Rückkehr in das finstere, von mechanischen Albträumen bevölkerte Universum von Lies of P bevor.