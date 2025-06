Lies of P: Overture DLC und kostenloses Update jetzt überraschend erhältlich

Autor:, in / Lies of P

Lies of P: Overture ist ab sofort zu einem Preis von 29,99 € erhältlich. Dazu gibt es ein kostenloses Update!

Im Rahmen des Summer Game Fest feierten NEOWIZ und ROUND8 Studio den Überraschungs-Release von Lies of P: Overture, der ersten großen DLC-Erweiterung zum Soulslike-Hit Lies of P.

Die Ankündigung wurde mit einem eindrucksvollen Trailer begleitet, der neue, erbarmungslose Gegner und eine deutlich erweiterte Spielwelt vorstellte. Die Erweiterung ist ab sofort für PlayStation, Xbox und Steam für 29,99 US-Dollar/Euro erhältlich.

Lies of P: Overture führt die Spieler in bisher unerzählte Kapitel der Hintergrundgeschichte und bringt sie zurück in die düstere Welt von Krat, wo sie neue Waffen-Kombinationen und Legion Arms entdecken können. Diese ermöglichen flexible Kampfstile, die das Kampfsystem deutlich erweitern.

Game Director Jiwon Choi erklärte, dass mit dem DLC der erste große Erzählbogen abgeschlossen werde. Der überraschende Release während des Summer Game Fest unterstreiche die Bedeutung des Projekts für das Entwicklerteam.

Zusätzlich zum DLC erhält das Hauptspiel ein Update mit zwei neuen Schwierigkeitsgraden sowie zwei neuen Bosskampf-Modi. Über den „Hotel Krat Stargazer“ können Spieler bereits besiegte Bosse erneut herausfordern – entweder einzeln über Battle Memories mit neuen Schwierigkeitsstufen oder im besonders fordernden Death March, bei dem mehrere Bosskämpfe in Folge mit stark eingeschränkten Ressourcen absolviert werden müssen.