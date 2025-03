Lies of P: Overture mit bis zu 20 Stunden Spielzeit

Choi Ji-won, Game Director von Lies of P hat neue Details zum DLC Overture ausgeplaudert. Overture wird diesen Sommer für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.

Über die Spielzeit sagte er (via GamesRadar), dass erfahrene Spieler zwischen 15 und 20 Stunden benötigen würden. Es könnten auch mehr sein.

Mit Overture wird der zusätzliche Inhalt nicht nur einfach angehängt. Laut Choi fügt er sich in Kapitel neun des Hauptspiels nahtlos ein und wird in die vorhandene Geschichte integriert und vertieft sie.

Choi sagte zudem (via Eurogamer): „Wir haben die Entwicklung von Overture nie wirklich als eigenständige Einheit gesehen. Mit dem Basisspiel und der Erweiterung zusammen glauben wir, dass das Ganze das Spiel von Lies of P so liefert, wie es erlebt werden sollte. Das konnten wir früher einfach nicht.“