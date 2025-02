Lies of P: Overture zeigt sich im actiongeladenen Trailer

Autor:, in / Lies of P

Überschreitet die Grenzen der Zeit und entdeckt, was Geppettos Puppe in der dramatischen Vorgeschichte Lies of P: Overture erwartet.

Die neue DLC-Erweiterung wurde auf der State of Play im Februar vorgestellt, wo NEOWIZ und ROUND8 Studio mit einem neuen Gameplay-Trailer einen ersten Blick darauf warfen.

Lies of P: Overture erscheint im Sommer 2025 und führt die Spieler zurück an den Anfang des Puppentaumels und erzählt, was zu den schicksalhaften Ereignissen in Lies of P führte.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt nie zuvor gesehene Umgebungen, spannende Kämpfe mit neuen Endgegnern und gibt einen kurzen Hinweis auf einen mysteriösen Führer, der den Spielern dabei hilft, schaurige Geheimnisse zu lüften.

„Wir wussten, dass das Ende von Lies of P erst der Anfang von dem war, was unser Team für die Fans auf Lager hatte“, so Jiwon Choi, Game Director, ROUND8 Studios. „Lies of P: Overture gibt uns die Möglichkeit, die Vergangenheit und Gegenwart unseres Universums vollständig zu erforschen. Wir sind dankbar für die Geduld unserer Community, während sich unser Team die Zeit genommen hat, die Geschichte zu erzählen, die wir schon immer erzählen wollten.“