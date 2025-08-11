Lies of P: Rekordverkäufe im zweiten Quartal – Fortsetzung geplant

Neowiz hat in seinem aktuellen Finanzbericht bekannt gegeben, dass Lies of P weiterhin ein großer Erfolg für das Studio ist.

Im zweiten Quartal 2025 erzielte das Spiel dank der Veröffentlichung des DLCs Lies of P: Overture einen neuen Verkaufsrekord. Die kumulierten Verkäufe von Hauptspiel und Erweiterung haben die Marke von drei Millionen Einheiten überschritten. Der Umsatz des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahr um 26 %.

Der Erfolg des Spiels zeigt sich nicht nur in den Verkaufszahlen, sondern auch in der internationalen Reichweite. Rund 90 % der Verkäufe stammen aus Märkten außerhalb Südkoreas, darunter Nordamerika, Europa und Japan.

Neowiz hat bestätigt, dass sich die Fortsetzung zu Lies of P derzeit in aktiver Entwicklung befindet. Der Release ist für das Geschäftsjahr 2026 oder später geplant, was auf eine Veröffentlichung frühestens im Jahr 2027 hindeuten könnte.