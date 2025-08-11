Lies of P: Rekordverkäufe im zweiten Quartal – Fortsetzung geplant

Image: NEOWIZ

Neowiz meldet Umsatzsprung durch Overture-DLC und bestätigt Entwicklung des Sequels Lies of P 2.

Neowiz hat in seinem aktuellen Finanzbericht bekannt gegeben, dass Lies of P weiterhin ein großer Erfolg für das Studio ist.

Im zweiten Quartal 2025 erzielte das Spiel dank der Veröffentlichung des DLCs Lies of P: Overture einen neuen Verkaufsrekord. Die kumulierten Verkäufe von Hauptspiel und Erweiterung haben die Marke von drei Millionen Einheiten überschritten. Der Umsatz des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahr um 26 %.

Der Erfolg des Spiels zeigt sich nicht nur in den Verkaufszahlen, sondern auch in der internationalen Reichweite. Rund 90 % der Verkäufe stammen aus Märkten außerhalb Südkoreas, darunter Nordamerika, Europa und Japan.

Neowiz hat bestätigt, dass sich die Fortsetzung zu Lies of P derzeit in aktiver Entwicklung befindet. Der Release ist für das Geschäftsjahr 2026 oder später geplant, was auf eine Veröffentlichung frühestens im Jahr 2027 hindeuten könnte.

    Ein weiteres Spiel, auf das ich mich freuen kann, wenn der zweite Teil so gut werden sollte wie der Erste, wäre ich mehr als zufrieden 👍.

