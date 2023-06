Lies of P: Release-Termin enthüllt, Demo jetzt spielbar

Autor:, in / Lies of P

Ein Release-Termin für Lies of P wurde mit einem brandneuen Trailer verkündet, dazu ist eine Demo ab sofort auf Xbox-Konsolen spielbar.

NEOWIZ, ein globaler Spieleentwickler und -publisher, freut sich, bekannt zu geben, dass das mit Spannung erwartete Souls-like Lies of P am 19. September für PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC über Steam erscheinen wird.

Zur Feier des Tages hat NEOWIZ auf dem Summer Game Fest einen neuen Gameplay-Trailer vorgestellt und eine öffentliche Demo für PC und Konsole veröffentlicht. Begeisterte Fans können das Spiel ab heute in den Stores für die Standard- und Deluxe-Editionen vorbestellen.

Vorbesteller der digitalen Standard-Edition erhalten das „Mischievous Puppet’s Set“-Outfit, während die Deluxe-Edition zusätzlich das „Great Venigni’s Set“-Outfit und eine einzigartige Maske enthält und den Spieler*innen drei Tage früher Zugang zum Spiel gewährt!

Die physische Version wird in einer exklusiven SteelBook-Sammlerbox im Stil eines großen Buches zusammen mit einem 92-seitigen Artbook präsentiert. Als digitale Boni gibt es den Original-Soundtrack und das „The Great Venigni’s Set“-Outfit sowie eine einzigartige Maske, die auf dem Festival getragen werden kann. Eine physische Standardausgabe ist ebenfalls erhältlich.

Demo jetzt spielbar

Die spannende neue Demo gibt den Spieler*innen einen frühen Zugang zu den ersten beiden Kapiteln von Lies of P, einschließlich herausfordernder Bosskämpfe, Einführungen zu den Hauptcharakteren und einzigartigen Gebieten, die es zu erkunden gilt.

Die Demo bietet stundenlanges Gameplay und erlaubt es den Spieler*innen, das Hauptgebiet des Spiels – das Hotel Krat – frei zu erkunden. Die Demo bietet einen ersten Einblick in Lies of P, kratzt aber nur an der Oberfläche des vollen Inhalts, auf den sich die Fans zum Start des Spiels freuen können.

„Wir sind überglücklich, dass Lies of P am 19. September für Konsole und PC erscheint und dass Fans überall die Demo schon jetzt spielen können“, sagt Jiwon Choi, Lies of P Project Director. „Wir hoffen, dass die Erfahrung unseren kreativen Ansatz für das Souls-ähnliche Genre und die Interpretation der Pinocchio-Geschichte widerspiegelt und freuen uns darauf, die Reaktionen unserer unglaublichen Community zu sehen.“

Trailer vom Summer Game Fest 2023: