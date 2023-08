Lies of P: Spiel hat nicht nur ein Ende

Autor:, in / Lies of P

Das Soulslike-Rollenspiel Lies of P hat nicht nur ein Ende, sondern wurde auch im Hinblick auf Wiederspielbarkeit entwickelt.

Game Director Choi Ji-won verriet im Interview, dass Lies of P nicht nur ein Ende hat. NEOWIZ entwickelte das Spiel auch im Hinblick auf Wiederspielbarkeit.

Choi Ji-won sagte: „Eine Sache, die wir im Voraus geplant haben, ist, dass man es nicht nur einmal spielen möchte. Wenn man es nur einmal gespielt hat, dann ist es nicht vollständig. Wir empfehlen wirklich sehr, es mehrmals zu spielen.“

Wie der Director eindringlich sagte, empfehle er das Soulslike wirklich bis zum Ende durchzuspielen:

„Im Grunde gibt es drei Endungen. Aber wir empfehlen wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, das Ende bis ganz, ganz, ganz zum Ende zu spielen“, so Ji-won.

Was damit letztendlich gemeint ist, können Spieler ab dem 19. September auf Xbox Series X|S, Xbox One, PC und via Xbox Game Pass selbst herausfinden.