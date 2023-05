Autor:, in / Lies of P

Zwei Blicke hinter die Kulissen von Lies of P bieten einen Einblick in die Entwicklung des mit Spannung erwarteten Souls-ähnlichen Spiels von NEOWIZ: Lies of P.

Um den Geburtstag von Pinocchio zu feiern, veröffentlicht NEOWIZ heute zwei neue Videos mit dem Projektleiter Ji Won Choi und dem Art Director Chang Kyu Noh. Sie geben einen Einblick hinter die Kulissen der Entwicklung.

Im ersten Video erklären Project Director Ji Won Choi und Art Director Chang Kyu Noh den Zuschauer, was sie von der Geschichte, den Charakteren, dem Ton, der Art Direction und vielem mehr in dem mit Spannung erwarteten Souls-ähnlichen Spiel erwarten können, während im zweiten Video die Schauspielerin Allegra Marland (Elden Ring, The Crown) einen tiefen Einblick in ihren Charakter Sophia gibt.

Das Interview mit den Synchronsprechern von Lies of P und das Video hinter den Kulissen könnt ihr euch hier anschauen:

Im Hinter-den-Kulissen-Video geben Choi und Roh im Stil einer Frage-Antwort-Runde Einblicke in die akribischen Entwürfe der Darsteller und der Spielwelt, ihre Inspirationen für die Entwicklung des Spiels und mehr.

Im Video-Interview mit Marland gibt sie einen detaillierten Einblick in Sophia und wie sie dazu beigetragen hat, die mysteriöse Figur zum Leben zu erwecken. Sophia ist insofern einzigartig, als sie nach dem Erwecken der wahren Kräfte von Ergo die Fähigkeit zur Zeitmanipulation erlangt hat. Marland beschreibt einige ihrer Lieblingszeilen und wie sie die Figur im Kontext der Geschichte sieht.

Inspiriert von der bekannten Geschichte von Pinocchio, ist Lies of P ein Action-Souls-ähnliches Spiel, das in der düsteren, von der Belle Époque inspirierten Stadt Krat spielt.

Einst eine wunderschöne Stadt, ist Krat zu einem lebenden Alptraum geworden, in dem tödliche Puppen Amok laufen und eine Seuche über das Land fegt. Spielt als P, eine Puppe, die sich auf ihrer unerbittlichen Reise durch die Stadt kämpfen muss, um Geppetto zu finden und endlich ein Mensch zu werden.

Lies of P bietet eine elegante Welt voller Spannung, tiefgehende Kampf- und Charakteranpassungssysteme und eine fesselnde Geschichte mit interessanten erzählerischen Entscheidungen, in der P umso menschlicher wird, je mehr Lügen er erzählt. Aber denkt daran: In einer Welt voller Lügen kann man niemandem trauen!

Lies of P wird voraussichtlich 2023 von NEOWIZ für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC über Steam veröffentlicht. Dazu erscheint das Spiel direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass.