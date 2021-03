Life is Strange 3: Details zur bisexuellen Hauptfigur geleakt

Autor:, in / Life is Strange 3

Zum narrativen Abenteuer Life is Strange 3 sind neue Details zur bisexuellen Hauptfigur und ihren Fähigkeiten geleakt.

Zum Spiel Life is Strange 3 ist ein weiterer Leak mit potenziellen Informationen aufgetaucht.

Die neuen Informationen enthalten angebliche Details zur Hauptfigur und das Setting.

Einen Leak mit ähnlichen Details gab es bereits vor ein paar Wochen.

Den aktuellen Informationen zufolge soll es sich bei der Hauptfigur um eine bisexuelle Frau mit Namen Alex handeln. Alex ist asiatisch-amerikanischer Herkunft und war in einer Pflegefamilie. Sie hat einen älteren Bruder namens Gabe.

Alex soll weiterhin die Gedanken und Emotionen von anderen Lesen und kontrollieren können. Dem Leak zufolge ist es möglich eine Person mit Demenz zu kontrollieren, um so an Informationen zu gelangen.

Es wird zwei romantische Optionen geben, die nicht näher beschrieben wurden.

Die Handlung spielt in einer Stadt im mittleren Westen. Ähnlich wie in Life is Strange 1. Es soll Referenzen zu den beiden vorherigen Teilen geben.

Life is Strange 3 soll weiterhin große Animationen und visuelle Verbesserungen enthalten.

Was an diesen Details wirklich dran ist, das werden wir frühestens mit der offiziellen Enthüllung des Spiels am 18. März erfahren.