Life is Strange 3: Spiel könnte den Namen Aperture tragen

Im Internet ist ein Bericht zu Life is Strange 3 aufgetaucht. Demnach hört das Spiel auf den Namen: Life is Strange 3: Aperture und spielt zehn Jahre nach Life is Strange.

Bitte beachtet, dass die folgenden Informationen mit Vorsicht zu genießen sind und Spoiler beinhalten.

„Für alle, die es interessiert: Der Inhalt von LiS3, der uns in dieser Umfrage vorgestellt wurde, ist eine direkte Fortsetzung des ersten LiS mit einem Zeitsprung von 10 Jahren. Max unterrichtet Fotografie an einem College in einer Kleinstadt und hat ihre Kräfte seit dem Ende von LiS nicht mehr eingesetzt. Sie folgt der Zeitlinie, in der Chloe stirbt. Bei einem nächtlichen Spaziergang durch den Park stößt Max auf eine tote Studentin von ihr und überlegt, ob sie ihre Kräfte einsetzen soll, um herauszufinden, wer das Verbrechen begangen hat oder nicht.“ „Die Spielmechanik wurde ein wenig verändert, da der Arbeitstitel des Spiels LiS: Aperture lautete und die Verwendung von Max‘ Kamera die Zeitmechanik durch die Linse dessen, was sie ansieht, anregen würde.“ „Wir sahen verschiedene Charaktermodelle, die zeigten, wie Max 10 Jahre in der Zukunft aussehen würde, sowie Konzeptzeichnungen der Stadt und des College-Campus. Wir sahen auch Konzepte für ein Apartment, das man besitzen und mit verschiedenen Möbeln und Dekorationen ausstatten konnte. Es gab auch eine Nebenaufgabe, bei der es um eine Katze ging, die schließlich zu deinem Haustier werden würde.“ „Es war auch von Erweiterungen und Mikrotransaktionen die Rede, aber nur auf der Basis von ‚Was würden Sie höchstens für alternative Outfits, Wohnungseinrichtungen oder Feiertagsgegenstände bezahlen, wenn bestimmte Feiertage anstehen?‘ Es wirkte fast wie ein Live-Service, aber mehr Informationen wurden nicht gegeben.“ „Alles in allem schien es sehr vielversprechend zu sein, und alle, die an dem Zoom teilgenommen haben (mich eingeschlossen), waren sehr gespannt darauf.“