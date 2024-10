Life is Strange: Double Exposure: Brandneuer Trailer zur Veröffentlichung

Spieler lösen ab sofort einen übernatürlichen Mordfall in zwei parallelen Zeitlinien in Life is Strange: Double Exposure.

Square Enix veröffentlichte heute Life is Strange: Double Exposure, den neusten Teil der von Kritikern gefeierten narrativen Abenteuer-Reihe LIFE IS STRANGE.

Life is Strange: Double Exposure wurde von Deck Nine Games entwickelt und ist ein brandneuer übernatürlicher Krimi mit Max Caulfield in der Hauptrolle, der neue Spieler sowie auch Fans der Serie begeistern wird. Das Spiel ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam und Windows Store) erhältlich. Die Version für Nintendo Switch erscheint zu einem späteren Zeitpunkt.

„Life is Strange: Double Exposure ist das Ergebnis von vier Jahren harter Arbeit und Liebe von unserem wundervollen Team“, sagt Narrative Director Felice Kuan. „Es war eine Ehre, die Geschichte eines so beliebten Charakters auf ihrer mutigen und emotionalen Reise weiterzuerzählen. Am Ende des Spiels geben wir bekannt, dass Max Caulfield zurückkehren wird. Wir haben große Pläne für spannende, neue Abenteuer mit Max. Nach den Ereignissen in Caledon ist sie stärker und bereit, sich ihrer Vergangenheit und Zukunft zu stellen.“

Das Spiel wird von einem großartigen Soundtrack von Tessa Rose Jackson und Feel For Music untermalt und enthält neue Songs von dodie, chloe moriondo, Matilda Mann und New Dad sowie viele weitere aufregende Lizenz-Tracks. Der offizielle Soundtrack mit diesen atmosphärischen Songs steht hier bereit:

Über Life is Strange: Double Exposure: Max Caulfield, Fotografin an der angesehenen Caledon-Universität, findet ihre Freundin Safi tot im Schnee. Ermordet. Um sie zu retten, versucht Max, die Zeit zurückzudrehen – eine Kraft, die sie seit Jahren nicht benutzt hat. Stattdessen öffnet Max ein Portal in eine parallele Zeitlinie, in der Safi noch lebt und in Gefahr ist. Max wird klar, dass der Mörder bald erneut zuschlagen wird – in beiden Realitäten. Nur Max kann zwischen den zwei parallelen Zeitlinien hin- und herreisen, um denselben Mord zu lösen und zu verhindern.

Life is Strange: Double Exposure beginnt einige Jahre nach dem ersten Spiel LIFE IS STRANGE, das 2015 erschien. Im neuesten Teil entdecken Spieler Max Caulfields neue Kraft, zwischen zwei parallelen Zeitlinien hin- und herzuwechseln. Zudem gibt die neue Puls-Fähigkeit Max die Möglichkeit, einen Blick in die andere Zeitlinie zu werfen, um zum Beispiel Unterhaltungen auf der anderen Seite zu belauschen, bevor sie über ein Portal komplett hinüberwechselt – perfekt für eine Amateurdetektivin.

Spieler benötigen beide Aspekte von Max’ neuer Kraft, um den Mord an ihrer Freundin Safi zu lösen. Während Max mit Portalen zwischen den zwei unterschiedlichen Zeitlinien hin- und herwechselt, können Spieler mit ihrer Kraft Rätsel lösen, spannende soziale Interaktionen auf dem Campus bestreiten und alle Geheimnisse aufdecken, die die Caledon-Universität verbirgt.

Der Veröffentlichungstrailer „Fühle alles“ steht hier bereit:

Den Gameplay-Trailer „Kräfte und Verdächtige“ gibt es hier zu sehen: