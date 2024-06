Life is Strange: Double Exposure: Details und Gameplay im Livestream enthüllt

Square Enix strahlte gestern einen speziellen Livestream zu Life is Strange: Double Exposure aus und präsentierte Spielern alles, was sie über den nächsten Teil der Adventure-Reihe wissen müssen.

Die Aufzeichnung des vollständigen Livestreams findet ihr am Ende der Meldung.

Die Deck Nine Entwickler Jonathan Stauder (Game Director) und Felice Kuan (Narrative Director) unterhielten sich mit Moderatorin Elyse Willems (Funhaus, 30 Morbid Minutes) über dieses spannende, neue Abenteuer und erklärten dabei auch, wie sie das Spiel sowohl für Langzeitfans als auch für neue Spieler konzipiert haben.

Obwohl das Echo von Max’ Vergangenheit in der Geschichte zu spüren ist, sind keine bestehenden Life is Strange-Speicherdaten oder Serien-Vorkenntnisse nötig, um das Spiel zu genießen.

Felice Kuan, Narrative Director, sagte: „Wir wussten, es musste etwas Besonderes sein. Wir wussten, dass wir die zwei unvergesslichen Enden für das erste Kapitel in Max’ Story respektieren müssen, und etwas Neues erschaffen. Etwas gänzlich Neues, das Max’ Herausforderungen in der Vergangenheit anerkennt, während ihre persönliche Geschichte sich weiterentwickelt. Wir begrüßen neue Spieler, während wir Fans die Story bieten, von der sie nicht wussten, dass sie sie wollten.“

Später im Video unterhalten sich Hannah Telle (Max Caulfield) und Elyse über die emotionale Reise der Max der Vergangenheit zu der Max der Gegenwart: „Max hat sich entwickelt, genau wie ihre Kräfte. Sie hat diese Kraft lange nicht benutzt, weil sie so viel Zerstörung anrichtete. Also hat sie sich verändert. Sie hat die übernatürliche Fähigkeit, zwischen Zeitlinien zu wechseln und ist damit in der einzigartigen Lage, herauszufinden, was es mit Safis Tod auf sich hat.“