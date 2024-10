Life is Strange: Double Exposure: Die Aufklärung eines Mordes

In vier neuen Videos könnt ihr euch das erste Kapitel aus Life is Strange: Double Exposure anschauen und euch einen ersten Eindruck verschaffen.

In Life is Strange: Double Exposure übernehmt ihr die Rolle von Max Caulfield, einer Fotografin, die an der Caledon-Universität studiert.

Während ihr mit euren Freunden am Observatorium den Sternenhimmel bestaunt, bekommt eure Freundin Safi einen merkwürdigen Anruf, der sie dazu verleitet, das Observatorium zu verlassen.

Ihr merkt schnell, dass etwas nicht in Ordnung ist, und geht Safi hinterher.

Angekommen am Ort, zu dem Safi hingegangen ist, findet ihr ihren leblosen Körper.

Safi wurde ermordet.

Schnell wird klar, dass der Mörder bald erneut zuschlagen wird und ihr setzt eure neuen Kräfte ein, um zwischen zwei Zeitlinien hin- und herzuwechseln.

Könnt ihr den Mord an Safi aufklären und einen weiteren verhindern?

Life is Strange: Double Exposure | Auf der Suche nach dem perfekten Foto – Part 1

Life is Strange: Double Exposure | Der versteckte Kronkorken – Part 2

Life is Strange: Double Exposure | Das Gespräch mit Yasmin – Part 3

Life is Strange: Double Exposure | Wir nutzen den Puls – Part 4

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.